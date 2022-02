Disney está deixando criador de Deadpool nervoso com 3º filme

Deadpool 3 já foi confirmado e o criador do personagem, Rob Liefeld, está nervoso acerca de como a Disney vai abordar o mercenário no Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Os dois filmes do Deadpool foram para maiores de 18 anos e no MCU isso deve ser mantido. Mas Liefeld não está tão confiante assim na Casa do Mickey.

Continua depois da publicidade

Durante uma entrevista em vídeo no The Big Thing, Liefeld foi perguntado se ele estava “nervoso” que a Disney agora possui os direitos de fazer Deadpool 3.

“Deixe-me olhar direto para a câmera. Estou nervoso? SIM!”. Liefeld continuou dizendo que os filmes do MCU, especialmente recentemente, têm se concentrado na Idade do Bronze dos quadrinhos da Marvel, dos anos 1970 e 1980 (por exemplo, Shang-Chi e Viúva Negra), em vez de se concentrar em Deadpool ou X-Men.

Ele argumentou que o material com classificação R (para maiores de 18) é importante para os fãs seguirem em frente à medida que envelhecem fora do público-alvo da Marvel, e perguntou incisivamente:

“Eu confio que a Disney fará um filme com classificação R? Você pode me acordar em dois anos? E me mostrar se funcionou?”.

Deadpool 3 tem janela de lançamento

O presidente do Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que o próximo filme de Ryan Reynolds, Deadpool 3, tem uma janela de lançamento. É uma boa notícia para o desenvolvimento da sequência.

Ao falar com o Comic Book, Kevin Feige não revelou quando o filme seria lançado, mas afirmou que o Marvel Studios tinha uma janela de data de lançamento em mente para Deadpool 3:

“Já temos uma janela de lançamento. E o roteiro está sendo elaborado e Ryan está trabalhando arduamente nele com nossas escritoras enquanto conversamos.”

O roteiro de Deadpool 3 está sendo desenvolvido pelas irmãs Molyneux. Ryan Reynolds também está colaborando no desenvolvimento.

Até o momento, não há um diretor confirmado para Deadpool 3. O diretor de Deadpool 2, David Leitch, demonstrou interesse em voltar, mas ainda não está claro se ele foi realmente abordado para comandar a próxima sequência.

Ainda não há uma data de estreia oficial para Deadpool 3, com Ryan Reynolds.