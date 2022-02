Disney usa o mesmo truque em 5 músicas de Frozen

Frozen é um dos maiores sucessos da Disney, com músicas, como Let It Go, que marcaram muitos fãs. O que nem todos sabem é que uma mesma rima foi usada em cinco das melodias do filme.

As canções de Frozen foram compostas por Kristen-Anderson Lopez e Robert Lopez, que são marido e mulher. Em cinco delas, eles colocaram a rima formada por “anymore” e “door”.

Na canção inicial, Do You Want to Build a Snowman?, as letras dizem “I never see you anymore/ come out the door” (eu nunca mais te vejo, passe pela porta, em tradução livre).

Já em For the First Time in Forever ouvimos os versos “the window is open, so’s that door. I didn’t know they did that anymore” (a janela está aberta, a porta também. Eu não sabia que faziam mais isso”.

Imediatamente depois disso, Hans e Anna cantam “say goodbye to the pain of the past. We don’t have to feel it anymore. Love is an open door”. (Diga adeus à dor do passado. Não precisamos senti-la novamente. Amor é uma porta aberta”.

Por fim, em Let it Go, Elsa canta: “Let it Go, Let it Go, can’t hold me back anymore. Let it Go, Let it Go, turn away and slam the door”.

Além de funcionar como simples rima, isso marca a temática do filme, sobre o relacionamento de Elsa e Anna, que é marcado pela separação entre as duas, como se uma porta estivesse fechada entre elas, como no começo do filme.

Encanto supera Frozen e quebra uma marca de 26 anos na Disney.

A música “We Don’t Talk About Bruno”, de Encanto, ultrapassou “Let It Go”, de Frozen, em termos de sucesso na Billboard Hot 100, de acordo com uma matéria da Entertainment Weekly.

A música alcançou a quarta posição na Billboard Hot 100 recentemente. Isto supera o resultado de “Let It Go”, que alcançou a quinta posição em abril de 2014.

É a primeira vez em cerca de 26 anos que uma música de uma animação da Disney chega à quarta posição da Billboard Hot 100. No caso, a última a conseguir essa posição era “Colors Of The Wind”, da trilha sonora de Pocahontas.

Encanto e Frozen podem ser vistos no Disney+.

