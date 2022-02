Doutor Estranho 2: Qual herói pode ser a grande surpresa do filme da Marvel

Depois de Homem Aranha 3 (Homem Aranha: Sem Volta Para Casa) apresentar novos personagens. Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho: No Multiverso da Loucura) pode apresentar novas variantes. E algumas teorias foram criadas depois do trailer mostrado no Super Bowl.

As presenças confirmadas até agora são Stephen Strange, Barão Mordo, Wanda Maximoff, Wong, America Chavez e Christine Palmer. E toda a loucura fez os fãs ficarem procurando informações nele, para confirmar a presença de algum personagem.

Continua depois da publicidade

Como o longa irá abordar o multiverso, alguns fãs citam a presença de Loki. O roxo é usado na série da Disney+. Alguns ainda apontam a presença de Charles Xavier por Patrick Stewart, como uma participação certa. E ainda tem aqueles que tentam entender aquela presença voadora.

Capitã Marvel ou Monica Rambeau

A Marvel é especialista em introduzir personagens e usá-los no futuro. A personagem apareceu pela primeira vez em WandaVision, onde inclusive ela adquiriu seus poderes. Lembrando que ela é presença confirmada em The Marvels que será lançado em 2023.

A sequência da Marvel de Capitã Marvel traz Carol Danvers (Brie Larson) e Monica Rambeau (Teyonah Parris) para uma nova história. Podemos contar ainda com a presença da Ms. Marvel (Iman Vellani). Lembrando que Carol foi vista em Shang Chi E A Lenda dos Dez Anéis.

Tocha humana

Uma das teorias mais estranhas seria da participação do Quarteto Fantástico, em especial o Senhor Fantástico e o Tocha Humana. O problema seria qual ator que estaria ‘em chamas’. Seria Chris Evans ou Michael B. Jordan? Ou ainda novos atores para introduzir parte do grupo. Afinal o Quarteto Fantástico terá um novo filme pela Marvel, sem data definida de estreia por enquanto.

Nova

Falando em seres com poderes e que voam com uma luz em volta, Nova (Richard Rider) poderia ser um dos oponentes voadores no trailer. Com um novo filme dos Guardiões da Galáxia marcado para 2023, que possui a Tropa Nova, e ainda, Chukwudi Iwuji que trabalhou com James Gunn em Peacemaker está em Guardiões da Galáxia 3 em um papel não definido.

Tom Cruise como o Homem de Ferro Superior

Para quem não sabe, Tom Cruise chegou a ser cotado para o papel do Homem de Ferro, por isso os fãs gostariam que essa variante fosse feita pelo ator. Essa versão do Homem de Ferro, chamada de superior, possui uma armadura branca, cor que é vista no personagem não identificado.

E tem fã que aproximou a imagem e diz que viu o cavanhaque do personagem. Inclusive o escritor do personagem, Tom Taylor, entrou na brincadeira dizendo em um tweet, “Que quando o personagem está bravo ele tem uma aura laranja em volta”.

Professor X

Como parece que o Professor X de Patrick Stewart parece uma certeza, pode ser que outros mutantes apareceram aqui. Como a Jean Grey de Famke Janssen ou a versão de Sophia Turner podem dar o ar da graça.

Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) estreia nos cinemas em 5 de maio.

Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir as produções da Marvel.