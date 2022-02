Dwayne Johnson está escondido em Free Guy; veja como achá-lo

Dwayne Johnson aparece em Free Guy: Assumindo o Controle. No entanto, você provavelmente nem percebeu.

O astro está em Free Guy: Assumindo o Controle como um ladrão de banco. No entanto, ele aparece usando uma máscara e uma roupa um tanto excêntrica.

A única maneira de reconhecer que é Dwayne Johnson é pela voz, já que o seu personagem possui alguns diálogos.

É uma participação especial divertida, especialmente por causa da amizade de Dwayne Johnson com Ryan Reynolds, que estrela Free Guy: Assumindo o Controle.

Confira abaixo uma imagem da participação especial de Dwayne Johnson em Free Guy: Assumindo o Controle.

A amizade de Dwayne Johnson e Ryan Reynolds

Dwayne Johnson e Ryan Reynolds se conhecem há muitos anos.

No cinema, eles tiveram algumas parcerias interessantes nos últimos anos, com Ryan Reynolds aparecendo em Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw e Dwayne Johnson, como mencionado, tendo uma participação em Free Guy: Assumindo o Controle.

O maior projeto dos dois juntos, no entanto, é Alerta Vermelho, que também contou com Gal Gadot. A produção teve lançamento pela Netflix, e fez tanto sucesso que a gigante do streaming está desenvolvendo sequências.

