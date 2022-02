Ela já está nos 40: Atriz mirim de Meu Primeiro Amor ressurge irreconhecível

Anna Chlumsky, que foi estrela de Meu Primeiro Amor, ressurgiu em Hollywood para uma entrevista com Jimmy Fallon. Aos 41 anos, a atriz impressiona com a transformação para os fãs do clássico dos anos 1990.

A atriz é a menina que acompanha o personagem de Macaulay Culkin em Meu Primeiro Amor. O que impressiona a todos é que Anna Chlumsky não tem praticamente nenhum traço da infância.

Mesmo seguindo carreira em Hollywood, a atriz muitas vezes não é associada pelos fãs ao papel de Meu Primeiro Amor. Nos anos 2010, por exemplo, a estrela esteve no seriado Vice.

As fotos da eterna Vada de Meu Primeiro Amor surgiram nas redes sociais e deixaram os internautas impressionados. Confira abaixo.

Anna Chlumsky seguiu em Hollywood após Meu Primeiro Amor

Meu Primeiro Amor marcou o primeiro grande trabalho da atriz em Hollywood. Muitos não lembram, mas a estrela voltou como Vada em Meu Primeiro Amor – Parte 2.

Depois, nos anos 2000, a atriz apareceu em trabalhos como O Homem Ideal e Um Natal Diferente. Isso até que recuperou o destaque em Vice.

Na vida pessoal, Anna Chlumsky está casada desde 2008 com Shaun So. A atriz tem duas filhas do casamento.

Com a atriz e Macaulay Culkin, Meu Primeiro Amor está disponível na Netflix.