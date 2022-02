Elenco de The Batman pode ter revelado por acidente ator de Coringa

Em The Batman, o personagem titular vivido por Robert Pattinson já vai enfrentar o Charada e o Pinguim, mas o filme pode contar com outro icônico vilão da DC: o Coringa.

Os créditos oficiais do filme de Matt Reeves listam Barry Keoghan como “prisioneiro não visto de Arkham”, o que levanta suspeitas dele interpretar o Coringa.

Além disso, o WGTC aponta que o criador de próteses Mike Marino, responsável pela caracterização de Colin Farrell como Pinguim, também está trabalhando em Keoghan.

É improvável que tenham contratado o ator, que também participou de Eternos, para ser um mero figurante, ou para viver um personagem menor, então ele pode ser introduzido como o Coringa para uma continuação.

Em todo caso, não há confirmação oficial sobre quem Barry Keoghan vai interpretar em The Batman.

Mais sobre The Batman

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.