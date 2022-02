Elogiado filme de suspense da Netflix é baseado em caso real

O filme de suspense e drama O Caso Collini está disponível na Netflix. O longa é elogiado pela crítica e traz uma história baseada em um caso real que aconteceu na Alemanha no começo dos anos 2000.

A premissa do filme de suspense é bastante simples. Um advogado é contratado para defender um italiano que mora na Alemanha e assassinou um empresário local.

Durante a história, os espectadores devem descobrir o que levou a esse assassinato. Como entrega a sinopse que está na Netflix, o advogado descobrirá um dos maiores escândalos do sistema de justiça alemão.

Além do suspense, o filme é ideal para quem gosta de dramas de tribunal. No Rotten Tomatoes, a nota da crítica é de 79% – a mesma que a do público.

O longa foi lançado originalmente em 2019 e agora O Caso Collini está na Netflix. Conheça abaixo mais sobre o filme.

A história e o elenco de O Caso Collini

Antes de chegar aos cinemas, O Caso Collini foi contado em um livro de Ferdinand von Schirach. O filme que está na Netflix surge dessa obra.

O autor alemão decidiu contar a história para lidar com o passado familiar dele. O escritor, um dos mais conhecidos da Alemanha, tem um avô que serviu a Hitler, tendo depois sido condenado pelos crimes cometidos contra humanidade.

No filme da Netflix, o empresário é inspirado numa pessoa real que usou uma polêmica lei da Alemanha para fugir dos crimes cometidos na guerra.

Em O Caso Collini, o espectador segue o jovem advogado Caspar Leinen. Ele é colocado para defender o italiano Fabrizio Collini.

O que começa como um caso corriqueiro se transforma em uma grande descoberta a partir da investigação do advogado.

O elenco traz Elyas M’Barek como o jovem advogado e Franco Nero como Collini. Enquanto Elyas é mais conhecido na Alemanha, Nero tem créditos como Django Livre, Duro de Matar 2 e John Wick: Um Novo Dia para Matar.

A direção, enquanto isso, é de Marco Kreuzpaintner.

O Caso Collini, suspense baseado em caso real, está disponível na Netflix.