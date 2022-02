Emma Watson odiou gravar cena amada por fãs de Harry Potter

Harry Potter: De Volta a Hogwarts, especial da HBO Max que reúne o elenco de Harry Potter, trouxe diversas revelações sobre a amada saga de filmes do bruxinho. Uma dessas é sobre a cena que Emma Watson, a Hermione, odiou gravar em O Cálice de Fogo.

A cena em questão é quando a personagem desce a escadaria do salão em Hogwarts, durante o baile de inverno. Ela aparece consideravelmente diferente de como estamos acostumados a vê-la.

“Eu sabia que era algo importante e eu estava muito infeliz”, Watson relembrou com uma risada. “Eu simplesmente sabia que era, tipo, o patinho feio se tornando um cisne. Eu senti toda essa pressão de repente”.

Watson odiou tanto a cena e a atenção, que ela precisou de um pouco de ajuda para superar isso.

“O diretor Mike Newell me ensinou a descer as escadas com o vestido. ‘Seus braços estão balançando muito. Você está andando muito rápido. Você precisa andar mais devagar’. Ele me deu um milhão de instruções diferentes sobre como descer as escadas e eu, é claro, caí das escadas “, acrescentou Watson.

Esse momento da saga de Harry Potter, no entanto, acabou tornando-se um dos mais icônicos com Hermione.

Ator de Harry Potter quebrou costelas de diretor

O ator James Phelps, que interpretou Fred Weasley em Harry Potter, acidentalmente quebrou as costelas do diretor Mike Newell no set. Essa curiosidade foi revelada no especial de reunião da saga (via Digital Spy).

Mike Newell dirigiu Harry Potter e o Cálice de Fogo, e estava tentando dar instruções para James Phelps em uma cena em que os irmãos Fred e Jorge brigam. Mas as coisas não deram certo, principalmente porque o cineasta já era um senhor de 60 anos de idade.

O diretor de Harry Potter e o Cálice de Fogo disse: “Me lembro de agarrá-lo pela cintura, tentando jogá-lo de um lado para o outro. Nisso eu quebrei algumas costelas.”

“Foi uma agonia absoluta. Mas eu pude me divertir com isso e todos se sentiram melhor.”

O cineasta acrescentou: “Eu já era um homem de 60 anos naquela época. Realmente não é algo que eu devia ter feito.”

O especial de reunião de Harry Potter está disponível no catálogo da HBO Max.