Encanto e Frozen têm semelhanças que fãs da Disney não notaram

Um dos maiores sucessos da Disney em 2022, Encanto conquista fãs no mundo inteiro com um olhar criativo sobre a cultura latinoamericana, particularmente a da Colômbia. Embora muitos espectadores não tenham notado, o filme compartilha grandes semelhanças com Frozen, outro enorme hit da companhia. Mas afinal, quais são essas similaridades?

“Encanto conta a história dos Madrigal, uma família extraordinária que vive escondida nas montanhas da Colômbia, em um lugar maravilhoso conhecido como um Encanto .A magia deste Encanto abençoou todos os meninos e meninas da família com um dom único, desde superforça até o poder de curar. Todos, exceto Mirabel”, afirma a sinopse oficial de Encanto no Disney+.

A história começa quando a protagonista Mirabel descobre que a magia que cerca o Encanto está em perigo – e decide que pode ser a última esperança de sua família excepcional.

O site CBR analisou as semelhanças e diferenças entre Encanto e Frozen, confira abaixo e tire suas próprias conclusões.

Encanto e Frozen são o mesmo filme na Disney?

Para começar, tanto Encanto quanto Frozen começam com uma tradicional “jornada do herói”, um modelo narrativo bastante popular na literatura, cinema e TV.

Em Frozen, Anna passa por uma perigosa tempestade de neve para encontrar a irmã, que foge de casa após o descontrole de seus poderes mágicos.

Na trama de Encanto, Mirabel decide salvar seu lar, que gradualmente perde a mágica, em uma união com a família – que secretamente cultiva ressentimentos e estresse pela maneira como levaram a vida.

Ambas as protagonistas têm membros da família que, sem querer, causam uma ruptura na unidade tradicional.

As similaridades entre Elsa e Bruno são ainda mais flagrantes. Como mencionado anteriormente, Elsa lida com a ignorância do povo de Arendelle em relação aos seus poderes gelados.

De maneira semelhante, a habilidade de Bruno em prever o futuro faz o personagem se esconder da família, já que todos culpavam os poderes proféticos do personagem por momentos de azar e grandes desastres.

Os dois personagens também compartilham uma grande conexão com a magia, embora tenham poderes muito diferentes.

Outra semelhança entre Frozen e Encanto acontece nos “vilões surpresa”. Em Frozen, Hans é introduzido como um príncipe encantado. Mas com o decorrer da história, ele se estabelece como um grande antagonista, capaz de tudo para dominar Arendelle.

Em Encanto, é o medo da Abuela Alma e a natureza autoritária da personagem que provocam a perda da magia da Casita.

No entanto, embora Alma se comporte como uma antagonista, ela não é uma verdadeira vilã, já que é motivada pelo amor à família – embora não entenda as consequências de suas ações e pensamentos.

Finalmente, os dois filmes também subvertem a mensagem dos clássicos da Disney, nos quais o príncipe sempre salva a princesa.

Em Frozen, Anna e Elsa literalmente são a chave para a salvação uma da outra. E em Encanto, Mirabel salva a família, Bruno e a magia da Casita.

“Essas semelhanças provam que Encanto e Frozen representam uma nova era dos filmes da Disney, disposta a abordar temas mais profundos”, afirma a análise do CBR.

Encanto e Frozen estão disponíveis no Disney+.