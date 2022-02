Entenda a conexão de Doutor Estranho 2 com Loki

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) terá uma conexão com Loki enquanto explora o multiverso em sua narrativa.

Richie Palmer, gerente de produção e desenvolvimento do Marvel Studios, conversou com a revista Disney 23 sobre as conexões entre Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) e Loki.

Ambas as propriedades não apenas lidam com o multiverso do MCU, mas também foram escritas por Michael Waldron, levando os fãs a acreditar que estarão intimamente conectadas.

“A força de Michael é o desenvolvimento dos personagens”, comentou Richie Palmer.

Doutor Estranho 2 e Loki são do mesmo roteirista

“Como vocês viram em Loki, todos os melhores momentos envolveram os personagens contra o pano de fundo dessas linhas de tempo alternativas. É meio assim em nosso filme também. O roteiro de Michael trouxe muito coração para conceitos de ficção científica como o multiverso.”

“Foi realmente empolgante. Descobrimos que não precisávamos gastar muito tempo recapitulando as regras; sentimos que o público já entenderia muito disso”, disse Palmer.

“Com Michael, poderíamos contar uma boa história dentro do que já foi estabelecido.”

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022. Já Loki está no catálogo do Disney+.

