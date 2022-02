Está no streaming? Onde assistir o filme Uncharted

Unindo o melhor dos jogos digitais e do cinema, o filme Uncharted: Fora do Mapa é a grande estreia da vez.

Baseado na franquia de jogos homônima, desenvolvida pela Sony Computer Entertainment para as plataformas PlayStation, o filme foi gravado em meio à pandemia, durante o ano de 2020, em locações na Alemanha e Espanha.

Com Tom Holland (Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa) e Mark Wahlberg (Infinito) nos papéis principais, o filme é um dos mais aguardados de 2022. Mas onde assistir ao novo longa?

Uncharted: Fora do Mapa estreia dia 17 de fevereiro exclusivamente nos cinemas, mas quem preferir esperar para assistir ao filme em casa terá de aguardar um pouco mais.

A Sony assinou em abril do ano passado um contrato com a Netflix para, de 2022 a 2026, exibir na plataforma de streaming os filmes que irão primeiro para os cinemas, como Uncharted. No entanto, esse acordo só é válido para os Estados Unidos.

Nos demais países os acordos da Sony para lançamento em streaming variam e, portanto, não há como prever em qual plataforma de streaming o novo filme de Tom Holland chegará por aqui.

Mas se você quiser conferir Unchasted: Fora do Mapa nos cinemas, é possível!

Os cinemas brasileiros estão abertos e seguindo recomendações de cuidados contra a COVID-19, incentivando o distanciamento entre as poltronas, uso de máscara durante o filme e a disponibilização de álcool em gel nos espaços públicos. Alguns cinemas também podem cobrar o comprovante de vacinação (físico ou digital), então fique atento às regras!

Confira abaixo o trailer legendado de Uncharted:

Mais sobre Uncharted: Fora dos Mapas

Nathan Drake é um dos mais populares heróis dos videogames e, em Uncharted: Fora do Mapa, conheceremos um pouco de suas origens. O filme acompanha a primeira aventura do personagem ao lado de Sully, seu parceiro canastrão, em busca de um tesouro jamais encontrado em El Dorado.

A direção do filme é assinada por Ruben Fleischer, que já trabalhou nos filmes de Zumbilândia e Venom.

Uncharted: Fora do Mapa estreia dia 17 de fevereiro nos cinemas do Brasil.