Está no streaming? Onde assistir The Batman

The Batman tem estreia confirmada para 3 de março no Brasil. O filme da DC estrelado por Robert Pattinson pode ser visto exclusivamente nos cinemas.

Para a indústria, The Batman é importante como Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa. Há uma grande expectativa sobre a bilheteria do longa da DC.

Por ser um filme da DC, The Batman, depois, deve ir para o streaming. A plataforma é o HBO Max, que agrupa os longas da editora.

A previsão da plataforma é geralmente de 35 dias após a estreia no cinema. Mas, nem sempre o prazo é seguido – se The Batman fizer bastante sucesso no cinema, o título da DC pode demorar mais para chegar no streaming.

Quem acompanhar o filme do Batman no cinema deve lembrar dos cuidados como máscara, álcool em gel e distanciamento. Além disso, o comprovante de vacinação contra coronavírus também é necessário.

Mais sobre The Batman, estrelado por Robert Pattinson

The Batman é estrelado por Robert Pattinson, que vive uma nova versão de Bruce Wayne.

A ideia é apresentar o Cavaleiro das Trevas em seu segundo ano de atividade em Gotham, o que significa que ele ainda está no começo de sua vida como vigilante, embora não seja exatamente uma história de origem.

O vilão principal é o Charada, interpretado por Paul Dano. Pinguim e Mulher-Gato também aparecem, sendo vividos por Colin Farrell e Zoë Kravitz, respectivamente.

A direção fica com Matt Reeves, que também tem participação no roteiro.

The Batman, com Robert Pattinson, chega aos cinemas em 3 de março. Confira abaixo um trailer do filme.