Estrela consegue novo papel fora de Bridgerton

Phoebe Dynevor terá um papel menor nas novas temporadas de Bridgerton, mas já conseguiu um trabalho fora da série da Netflix.

Ela vai estrelar a vindoura comédia romântica Bank of Dave, de Piers Ashworth, roteirista de Escola para Garotas Bonitas e Piradas.

Continua depois da publicidade

Ela não é o único nome de destaque do elenco. Joel Fry, de Game of Thrones, também estrela o filme, junto de Rory Kinnear.

A trama conta a história real de Dave Fishwick e que se torna milionário tendo vindo de uma origem mais humilde. Ele ajuda a comunidade local e luta para conquistar sua fortuna.

Conforme o Deadline, a Netflix adquiriu os direitos para distribuir o filme no Reino Unido e Irlanda. Atualmente, o longa-metragem está em produção e não há data de estreia definida.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX.

Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente.

Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

Embora não seja a showrunner da produção da Netflix, Shonda Rhimes mantém grande influência como produtora executiva. O comando da série fica com Chris Van Dusen.

A segunda temporada de Bridgerton estreia na Netflix em 25 de março de 2022.