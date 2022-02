Estrela de O Massacre da Serra Elétrica reage à grande reviravolta no final

Alerta de spoilers

O final de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface pega todos de surpresa. Sarah Yarkin, que interpreta Melody, comentou essa reviravolta chocante.

No fim do filme, Melody e a irmã estão prestes a irem embora, quando Leatherface aparece e corta a cabeça de Melody. Sarah Yarkin gostou desse fim da personagem dela.

“Acho que minha morte é a melhor parte do filme. Então, é claro, fiquei desapontada quando li o roteiro e descobri meu destino. Mas acho que é muito melhor que eu morra, porque é chocante. Quero dizer, isso acontece nos últimos 10 segundos do filme. Foi chocante para mim, e eu sabia que morria quando estava assistindo. Então não, eu não gostaria de viver. Eu amo isso”, confessou a atriz da Netflix ao CinemaBlend.

Ela foi questionada se chegou a ver o modelo que fizeram da cabeça dela, a fim de gravar o desfecho e disse que sim.

“Bem, eu consegui ver uma versão cadavérica da minha cabeça. Uma das primeiras coisas que fizemos quando cheguei à Bulgária foi que eles fizeram um corpo inteiro e uma máscara facial para recriar minha cabeça. E as pessoas adoravam tirar fotos da cabeça da boneca, que eu acho que não parecia comigo, mas todo mundo realmente achava que sim – o cabelo parece com o meu. E eu brinquei sobre levá-lo de volta comigo na minha mala, o que acho que não teria funcionado. Então isso foi assustador”, respondeu Sarah Yarkin.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix.