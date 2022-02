Estrela ficou insegura com cenas de sexo em Através da Minha Janela

Julio Peña estrela Através da Minha Janela, novo filme da Netflix. O ator contou sobre o maior desafio de gravar o longa-metragem.

Peña conversou com a GQ e revelou ter ficado especialmente preocupado com as cenas de sexo, visto que nunca havia filmado algo assim antes.

“As cenas de sexo foram uma das coisas que mais me preocuparam, porque eu nunca tinha feito isso antes”, revelou o ator. “Quando me ofereceram o projeto, para mim foi uma mistura de sensações. Eu tive que pensar muito sobre isso, porque é um filme com muito conteúdo mais adulto, mais sexual, e eu vim da Disney e de uma novela de Madrid passada em 1920”.

Com este último, ele se refere à série Acacias 38, que estava filmando até pouco antes de interpretar Ares.

“Enviei o roteiro para minha mãe e perguntei a ela, ‘o que você acha?’. Ela me disse para ir em frente, que não era grande coisa, e então eu disse que sim”.

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix.