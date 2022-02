Eternos ajudou a curar o maior medo de atriz

Salma Hayek já trabalhou em filmes dos mais variados gêneros por anos em Hollywood. Foi somente com Eternos que a atriz conseguiu superar um trauma de infância dela.

O filme da Marvel, dirigido por Chloé Zhao, mostra a personagem de Hayek, Ajak, andando a cavalo, o que não foi uma tarefa muito fácil para ela.

A atriz revelou no documentário Avante: Os Bastidores de Eternos ter sofrido um acidente enquanto andava a cavalo quando criança. Por conta disso, ela ganhou um medo que a acompanhou por toda a vida.

“Eu sofri um acidente com um cavalo muitos, muitos anos atrás. Então, eu não andava a cavalo. E eu me libertei do meu passado, do meu medo”, confessou a atriz no documentário sobre Eternos.

“Eu pude apenas galopar com o cavalo e sentir. Mas eu queria fazer isso. E acho que até me ajudou com a personagem. Para a personagem, foi uma experiência libertadora para mim”, continuou Salma Hayek.

Eternos está disponível no Disney+

Após os eventos de Vingadores: Ultimato, uma tragédia inesperada faz com que os Eternos saiam das sombras e se reúnam novamente contra o inimigo mais antigo da humanidade, os Deviantes.

O elenco incrível inclui Richard Madden, como o poderoso Ikaris, Gemma Chan como a amante da humanidade, Sersi, Kumail Nanjiani como o poderoso ser cósmico Kingo, Lauren Ridloff como a super rápida Makkari, Brian Tyree Henry como o inteligente inventor Phastos, Salma Hayak como a sábia e espiritual líder Ajak, Lia McHugh como a eternamente jovem Spire, Don Lee como o poderoso Gilgamesh, Barry Keoghan como o distante Druig, Angelina Jolie como a brava guerreira Thena, e Kit Harington como Dane Whitman, o Cavaleiro Negro.

A sinopse de Eternos estabelece que o filme se passa após Vingadores: Ultimato, mas também teremos vislumbres do passado do MCU.

A direção é de Chloé Zhao, que fez história ao ganhar o Oscar de Melhor Direção por Nomadland.

Como citado, Eternos está disponível no Disney+. Os filmes dos Vingadores também estão na plataforma.

