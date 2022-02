Eternos pode ter mudado detalhe importante de Vingadores: Ultimato

A história nos quadrinhos do Cavaleiro Negro sugere que o filme Eternos da Marvel introduziu secretamente uma nova maneira de viajar no tempo, mudando um detalhe que teve grande importância em Vingadores: Ultimato.

O filme não revelou muito sobre a misteriosa espada de Dane Whitman, mas suas capacidades na Marvel Comics oferecem muito potencial de narrativa. A obtenção da Espada de Ébano abriu as portas para várias histórias a serem contadas no MCU.

Graças à Espada de Ébano, o Cavaleiro Negro tem a chance de se encaixar no lado místico do MCU. Mas também há uma chance de que ele possa levar em consideração as aventuras de viagem no tempo do MCU na Fase 4 e além.

Desde Vingadores: Ultimato, a viagem no tempo tem sido um grande dispositivo de enredo, e isso não deve mudar tão cedo.

Devido à descoberta do Reino Quântico, os heróis do MCU agora têm uma maneira de atravessar o fluxo do tempo. E como Kang, o Conquistador, é o vilão de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, é provável que essa dimensão misteriosa também seja seu método de viagem no tempo.

Após a cena pós-créditos de Eternos, Dane (Kit Harington) também pode ter meios de viajar no tempo. Nos quadrinhos, a espada amaldiçoada e encantada foi aprimorada com várias propriedades místicas.

Dane aprendeu muito sobre seu potencial através do fantasma do Cavaleiro Negro original, que usou o poder da espada para ajudar Dane a salvar os Vingadores e derrotar Kang.

Depois que a Espada de Ébano foi acidentalmente transportada para o futuro com os heróis cativos, Cavaleiro Negro usou sua conexão com a espada para se reunir com ela em um futuro distante.

Aparentemente, sua conexão com a espada permite que ele atravesse a barreira do próprio tempo, o que significa que o Cavaleiro Negro pode viajar para diferentes pontos da história da espada.

A viagem no tempo foi vital para a história nos quadrinhos do Cavaleiro Negro, então não é implausível que a Marvel acabe embarcando nesse caminho com a visão de Eternos sobre o personagem.

Em uma série do Cavaleiro Negro no Disney+ ou em um projeto diferente do MCU, Dane poderia usar a Espada de Ébano para entrar no fluxo do tempo.

Indo nessa direção permitiria que Dane conhecesse encarnações anteriores do Cavaleiro Negro, e talvez aprendesse em primeira mão sobre os guerreiros de eras passadas.

Cavaleiro Negro pode ser importante no MCU

Muitas das maiores aventuras do Cavaleiro Negro ocorreram em tempos antigos, então é possível que a Marvel se inspire nessas histórias ao explorar seu futuro na Fase 5 do MCU.

Uma oportunidade diferente para os poderes de viagem no tempo da Espada de Ébano se tornarem importantes no MCU envolveria o Cavaleiro Negro se juntando aos Vingadores. Como um herói que já liderou a equipe nos quadrinhos, Dane é de fato um candidato ao elenco de Vingadores 5.

Como muitos suspeitam, Kang, o Conquistador, pode ser revelado como o principal antagonista do filme. Se isso acontecesse, a espada do Cavaleiro Negro de Eternos poderia atuar como um trunfo contra o vilão e seus planos de viagem no tempo.

Eternos está agora disponível no Disney+. Clique aqui para assinar o serviço de streaming.