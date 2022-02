Ex-casal, Ben Affleck e Ana de Armas estrelam trailer de suspense erótico

O Amazon Prime Video anunciou o filme Águas Profundas para 18 de março. O suspense erótico é estrelado por Ben Affleck e Ana de Armas, que namoravam na época das gravações.

O trailer lançado mostra um pouco do tom do filme. Os personagens de Ben Affleck e Ana de Armas estão em um momento sexual, enquanto afirmam que há algo de errado com eles.

O astro é conhecido por papéis como Batman, enquanto Ana de Armas esteve em longas como Entre Facas e Segredos e 007: Sem Tempo Para Morrer. O namoro dos dois na vida real aconteceu entre 2020 e 2021.

Confira abaixo o trailer do suspense erótico Águas Profundas.

eu não sei vocês, mas não importa a pergunta, a minha resposta pra Ana de Armas e Ben Affleck no meu novo filme é SIM 🔥



Águas Profundas estreia em 18/03! pic.twitter.com/XaNllwCpD4 — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) February 14, 2022

Mais sobre Águas Profundas, no Amazon Prime Video

Ben Affleck e Ana de Armas interpretam um casal que se vê envolvido em um mistério quando pessoas ao seu redor começam a aparecer mortas.

O casal evita o divórcio em um casamento sem amor, permitindo que cada um tenha amantes, mas as coisas se tornam mais complicadas quando alguns segredos são expostos.

O elenco de Águas Profundas também conta com Jacob Elordi. O ator estrelou a trilogia A Barraca do Beijo e Euphoria.

Ben Affleck e Ana de Armas se conheceram durante as gravações de Águas Profundas e começaram a namorar. Hoje, o astro namora Jennifer Lopez, com quem teve uma relação no começo dos anos 2000.

Águas Profundas chega em 18 de março no Amazon Prime Video.