Explicamos a cena pós-créditos de O Massacre da Serra Elétrica

Alerta de spoilers

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface tem um desfecho chocante e uma cena pós-créditos bastante enigmática, que será entendida apenas por quem assistiu o filme original, ou alguma das sequências ou derivados.

A cena em questão mostra Leatherface indo em direção a um rancho no meio do nada, que fãs de longa data da franquia irão reconhecer.

Trata-se, aparentemente, do mesmo rancho que vemos no primeiro filme e em alguns dos outros longas-metragens da franquia (que foram desconsiderados por essa continuação da Netflix).

Com isso, a história fecha de forma circular. Leatherface cumpriu a missão dele e retorna à casa. Ele deve ficar lá até outro grupo de jovens incautos decidir perturbar o assassino.

Em todo caso, não há outro filme de O Massacre da Serra Elétrica anunciado, então não devemos ver Leatherface por um tempo.

Mais sobre O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface

A direção do novo filme é de David Blue Garcia, com roteiro de Chris Thomas Devlin. Ele foi gravado na Bulgária, apesar de se passar no Texas, como o original.

O elenco conta com Sarah Yarkin, Elsie Fisher, Nell Hudson e Jacob Latimore como um grupo de amigos que cometem o erro de viajar para longe demais da cidade grande.

O filme se passa bastante tempo após o primeiro O Massacre da Serra Elétrica. No entanto, trata-se do mesmo Leatherface, o assassino do original.

Ele esteve escondido desde então, tentando ser uma boa pessoa, até que essas pessoas novas o “despertam”.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface está disponível na Netflix.