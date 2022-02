Explicamos o final confuso de Não me Mate, terror da Netflix

Contém spoilers

Não me Mate, da Netflix, é dirigido por Andrea De Sica e é baseado no livro de Chiara Palazzolo.

Não me Mate começa como um terror zumbi, mas acaba se tornando um drama romântico.

Vamos dar uma olhada mais de perto na narrativa e examinar o final de Não me Mate, da Netflix (via Digital Mafia Talkies).

Final explicado de Não me Mate

Com o tempo, Mirta entendeu duas coisas: primeiro, que um grupo desconhecido, por algum motivo, pretendia prejudicá-la; e em segundo lugar, que ela estava tendo um desejo intenso de beber sangue humano.

Algo estranho estava acontecendo com seu corpo: coágulos pretos estavam aparecendo por toda parte. O líder do grupo desconhecido vem ao encontro do pai de Mirta, Piero Fossati, para perguntar sobre seu paradeiro e também dizer que sua filha ainda está viva.

O cara se apresenta como membro de uma seita chamada Benandanti e pede a Piero que o informe se tiver notícias de Mirta.

Mirta vai ao mesmo bar onde conhece Robin pela primeira vez. Tentando se esconder dos olhares desconfiados, Mirta encontra um cara chamado Mario, que estava dando em cima dela, mas acaba bebendo seu sangue e o matando. Mais tarde, ela vai para sua antiga casa alugada, onde, acidentalmente, seu pai vem com sua amante.

Ela acaba matando a amante, e seu pai vê sua filha pela primeira vez depois de realizar seus últimos ritos. Os Benandanti chegam ao local, e um misterioso motociclista resgata Mirta enquanto seu pai morre na luta.

O motociclista era uma mulher chamada Sara. Ela informa a Mirta que os Benandanti têm a única missão de caçar os mortos-vivos desde o século XVII.

Foram eles que ressuscitaram após mortes violentas, e Mirta não foi a única. Sara diz a ela que os Benandanti tinham mão de obra e recursos para cumprir sua missão. Eles costumavam dizer às suas testemunhas que eram uma organização do governo e, se alguém visse algo que não deveria, eles costumavam eliminá-lo sem deixar vestígios.

Robin havia dito a Mirta que os dois ficariam juntos para sempre depois que tomassem a droga. Mirta não conseguia acreditar que Robin não havia ressuscitado. Sara diz a ela para não ir ao crematório, pois os Benandanti podem estar lá.

Ela não a ouve e vai para o túmulo, mas antes que ela possa fazer qualquer coisa, ela encontra Ago, amigo de Robin, parado ali, que aparentemente estava apaixonado por Mirta, mas nunca poderia contar a ela.

Eles voltam para o palácio de Ago, onde ele faz avanços, mas Mirta diz a ele que não confia em si mesma e pode acabar machucando-o.

Ago se mata na esperança de que ele também ressuscite e se reúna com Mirta para sempre. Mirta vai ao crematório mais uma vez e descobre que o corpo de Robin estava desaparecido de seu túmulo. Ela é atingida por trás e, quando abre os olhos, encontra-se sob a custódia dos Benandanti, que já haviam capturado Sara.

Mirta soube que Robin ainda estava vivo. Foi ele quem planejou isso desde o início. Ele se tornou um aliado dos Benandanti. Ele estava fazendo isso porque havia perdido seu amigo, Paolo, e, desde então, ele procurava vingança. O que ele não planejava era se apaixonar por Mirta.

Ele havia matado Mirta de propósito porque sabia que ela seria ressuscitada e então ele poderia ficar com ela para sempre. Mirta não é capaz de aceitar. Ela decide que não vai ficar com ele. Ela mata vários Benandanti e eletrocuta Robin, que tenta detê-la.

Mirta sai com Sara. Elas chegam a uma nova cidade, onde Sara diz a ela que ela terá que dominar a arte de se esconder e escolher cuidadosamente suas vítimas. Mirta, tendo passado por tanta coisa, agora estava pronta para a aventura que estava por vir.

Não me Mate está agora disponível pela Netflix.