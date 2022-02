Explicamos o final de Golpes de Vingança, da Netflix

Atenção: essa publicação contém spoilers de Golpes de Vingança!

Derivado da série Wu Assassins, o novo filme de ação e suspense da Netflix chegou dia 17 de fevereiro ao catálogo da plataforma de streaming e tem conquistado vários espectadores desde então com sua trama que dá continuidade aos eventos da série, que ainda pode ganhar uma segunda temporada.

No entanto, nem todos entenderam o final de Golpes de Vingança. Se você é um desses, nós te explicamos!

Entenda a história de Golpes de Vingança

Trazendo os personagens Kai Jin, Lu Xin Lee, Tommy Wah e Zhan Hui de volta à ação, o novo filme da Netflix se ambienta algum tempo após o término da primeira temporada da série e, agora, eles precisam trabalhar juntos para impedir uma grande ameaça mundial.

No entanto, terão de fazer isso sem Jenny, a irmã de Tommy que foi morta em Wu Assassins, mas um antigo pedaço de pedra encontrado com ela liga a história a Bangkok, na Tailândia.

Enquanto tentam rastrear o assassino de Jenny, são abordados pelo Dr. William Pan, um bilionário da biotecnologia que conta a história do que aconteceu com Pangu, o homem que moldou o universo, após ter se tornado um deus. Segundo ele, Pangu ficou louco pelo poder e Dao convocou o primeiro Assassino Wu para pará-lo antes que fosse tarde demais, dividindo-o em dois.

Desde então, as duas metades de Pangu, “caos e ordem”, entraram em conflito. Essas metades assumem várias formas, sendo William a atual “ordem”, enquanto sua gêmea Ku An Qi, a rainha do submundo de Bangkok, é o “caos”. Ela está está consumindo Chi para construir seu poder e abalando o equilíbrio do mundo.

Ela tentou encontrar Kai, o último Assassino Wu, mas acabou cruzando o caminho de Jenny e a matou para afetá-lo. A pedra que encontraram com Jenny era a metade de um talismã que continha a Essência do caos de Ku, e William está com a outra metade. Para restaurar a ordem no mundo, Kai e William precisam se encontrar para juntar o talismã novamente, mas antes disso precisarão sequestrar Ku de uma reunião com os cinco chefes da Tríade.

William é um traidor

Para isso, Tommy, Preeya, Kai, Lu Xin e William contam com a ajuda de um amigo para se infiltrar no hotel onde a reunião está sendo realizada, mas lá descobrem que Ku matou os chefes da Tríade e consumiu o Chi deles, ficando ainda mais forte. Com suas habilidades de controle mental faz todos atacarem Kai e seus amigos, e eles conseguem escapar vivos por muito pouco.

No entanto, posteriormente o xamã Chatree conta a eles que William está mentindo e, enquanto fingia se aproximar do grupo, na verdade estava trabalhando com Ku.

“Eles não estão em oposição um ao outro. Eles são duas metades de um todo. Eles têm trabalhado em harmonia durante seus nascimentos, vidas, mortes e renascimentos em direção a um objetivo: se reformarem de volta a Pangu, o primeiro homem. E usando seus poder, eles vão refazer o mundo à sua imagem”, explica o xamã no filme da Netflix.

No entanto, para tal eles precisam do Chi do Assassino Wu que os divide, o que possibilitaria a combinação de suas Essências. Kai está em segurança em uma vila protegida, mas Preeya é tentada por Ku e William, que oferecem trazer de volta sua família morta, e ela deixa seu exército entrar.

Preeya rouba a metade do talismã que estava com Jenny para dá-lo a Ku e William, enquanto Kai, Lu Xin e Tommy lutam contra os lacaios e conseguem escapar graças ao sacrifício de Chatree. No entanto, para conseguir unir o amuleto, os gêmeos ainda precisam de Kai.

A última batalha de Golpes de Vingança

Tommy descobre o local onde o primeiro Assassino Wu dividiu Pangu e que, agora, é onde os gêmeos tentarão se reformar como o Deus antigo. Kai, Lu Xin, Tommy e Zama vão para esse lugar e enfrentam vários bandidos. Preeya percebe seu erro e mata Ku, e Kai mata Zan logo em seguida. No entanto, William consegue pegar a Essência de Kai, combina as duas metades do talismã e se reforma como Pangu.

Pangu, de volta à ativa com todos os seus poderes, faz Lu Xin e Kai se enfrentarem. No entanto, o poder de Pangu não é páreo para a pureza da amizade dos dois. Ao lado de Tommy, Zama e Preeya, eles conseguem dividir o talismã novamente e derrotar William (e Pangu) de uma vez por todas.

Ao fim do filme, comemoram com um dia de merecido descanso na praia, mas o trabalho de um Assassino Wu nunca termina, e Kai menciona que está pronto para lutar contra um necromante em seguida. Será que teremos uma sequência de Golpes de Vingança?

A Netflix ainda não se pronunciou sobre isso, mas é provável se o filme for um sucesso. No entanto, a probabilidade maior é que essa continuação seja dada através da próxima temporada da série.

Enquanto isso, a série Wu Assassins e o filme Golpes de Vingança seguem disponíveis na Netflix para quem quiser assistir.