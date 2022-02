Explicamos o final de O Massacre da Serra Elétrica, da Netflix

Atenção: contém spoilers de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, da Netflix.

O Massacre da Serra Elétrica é uma das franquia de terror de maior sucesso de todos os tempos. Seus filmes são lançados desde 1974, se reinventando e mantendo seus personagens, como o icônico assassino Leatherface, vivos nos pesadelos mais profundos dos espectadores. E para dar continuidade a essa jornada, a Netflix lançou no dia 17 de fevereiro o longa O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

O novo filme ignora todas as sequências e remakes lançados ao longo dos anos para se ambientar pouco após os acontecimentos do filme original, dirigido por Tobe Hooper. Nesta nova versão, as vítimas de Leatherface são jovens empreendedores que querem urbanizar uma cidade fantasma do Texas.

Com reviravoltas inesperadas e um verdadeiro banho de sangue, o filme honra suas raízes gore ao trazer várias mortes chocantes, embora hora ou outra possa surpreender com o retorno de algum sobrevivente.

Para entender quem morre e quem sobrevive no fim de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface, preparamos o resumo abaixo!

Entendendo o enredo do filme

O longa da Netflix começa um vídeo antigo, narrando o massacre que aconteceu nos arredores do Texas em 1973 e que a única sobrevivente, Sally Hardesty, está desaparecida. Dentre as novas personagens conhecemos Melody e Lila, duas irmãs que estão se mudando ao Texas a trabalho, com os planos de transformar a cidade fantasma em uma comunidade para jovens modernos. Dante e sua esposa, Ruth, são amigos das duas e as ajudarão nessa jornada.

Chegando lá, Dante logo encontra problemas com uma idosa chamada Virginia, que alega ter direitos sob uma propriedade em que funcionava um antigo orfanato, e o xerife precisa ser chamado para tirá-la do local. A mulher, de saúde frágil, acaba desmaiando e precisa ser carregada. Toda essa movimentação deixa Melody desconfortável, sentindo que a situação com Virginia é um mau presságio. E ela estava certa!

Virginia morreu ao caminho do hospital e seu marido, silencioso e gigante, fica furioso. É revelado ao público que ele é o Leatherface, e faz para si mas máscara com o rosto de sua falecida amada. Ruth, que também estava no carro da polícia, tenta escapar mas é assassinada pelo homem, dando início às vinganças dele e fazendo jus ao nome do novo filme de O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface.

O personagem volta ao orfanato, onde se encontra não só com Dante, Melody e Lila, mas também com Ritcher, um empreiteiro local. Os dois homens são mortos e, em fuga, as duas garotas tentam se esconder no ônibus em uma das cenas mais marcantes e sangrentas do filme da Netflix.

Leatherface está vivo ou morto?

Sally, a sobrevivente do filme original, reaparece. Ela estava rastreando Leatherface e ajuda as meninas a fugirem, mas acaba sendo atacada pela serra elétrica e morre. Mais tarde, Melody e Lila conseguem atirar em Leatherface e seu corpo cai em em uma enorme piscina industrial.

Acreditando que mataram ele, as duas deixam a cidade o mais rápido que podem, mas assim que ligam o carro Leatherface aparece e puxa Melody para fora do veículo, decapitando a garota enquanto sua irmã assiste tudo de dentro do carro, sem poder fazer nada.

Uma cena pós-créditos mostra Leatherface caminhando no campo, em direção a uma casam, provando que ele está vivo e dificilmente será morto.

A Melody realmente morreu?

Melody foi a grande vítima de Leatherface no novo filme da Netflix, sendo a principal perseguida pelo personagem.

Como a cena no carro mostra, Melody infelizmente é morta por Leatherface enquanto sua irmã mais nova, Lila, assiste sem poder fazer nada.

E a Lila?

Lila é uma grande guerreira. Ela sobreviveu a um tiroteiro na escola, sobreviveu a Leatherface quando Sally a salvou e, ao que tudo indica, também escapou quando Melody foi atacada primeiro.

O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface acaba com os gritos de Lila ao ver sua irmã mais velha sendo morta, mas o longa não mostra Leatherface fazendo o mesmo com ela, que parece ter conseguido escapar com vida em seu carro.

No entanto, a personagem com certeza estará psicologicamente abalada após ter presenciado a morte da própria irmã e, se a Netflix tiver planos para uma continuação do longa, pode mostrar Lila planejando vingança contra Leatherface.

Enquanto essa sequência não é confirmada, O Massacre da Serra Elétrica: O Retorno de Leatherface já pode ser assistido pela Netflix.