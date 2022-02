Fantasia flopada com astro de Game of Thrones faz sucesso na Netflix

A Netflix segue com a tendência de dar uma nova vida a alguns fracassos do cinema. Um deles é o filme de fantasia O Sétimo Filho, que tem um astro de Game of Thrones no elenco.

O que pode explicar o sucesso do filme de 2014 é justamente o elenco. A fantasia traz grandes nomes de Hollywood ao lado de atores que conquistaram a grande fama bem depois do longa.

Jeff Bridges é o protagonista de O Sétimo Filho, que traz também Juliane Moore. Enquanto isso, o elenco tem Ben Barnes, de O Justiceiro, e Kit Harington, de Game of Thrones e Eternos, da Marvel.

O longa se tornou flopado por fazer apenas US$ 115 milhões, quando tem um orçamento de US$ 95 milhões. Além do prejuízo, já que os valores de marketing não entram no gasto total, O Sétimo Filho ainda foi massacro pela crítica.

A fantasia tem apenas 12% de aprovação no agregador de críticas Rotten Tomatoes. A nota com o público não melhora tanto, ficando em apenas 34%.

Mais sobre O Sétimo Filho, que está na Netflix

Inicialmente, O Sétimo Filho era uma esperança de nova franquia. O filme de fantasia é inspirado nas histórias dos livros de Joseph Delaney.

Na trama, o Mestre Gregory (Jeff Bridges) precisa encontrar e treinar Thomas Ward (Ben Barnes), que tem tudo para se tornar um poderoso feiticeiro. O garoto faz parte da lenda de um sétimo filho de um sétimo filho.

A missão final dos dois é derrotar a terrível Mãe Malkin (Julianne Moore), a feiticeira mais maligna do Condado.

Além de Jeff Bridges, Juliane Moore, Ben Barnes e Kit Harington, o elenco traz ainda Djimon Hounsou e Alicia Vikander. O que pode atrair os fãs é o fato dos astros de O Justiceiro e Game of Thrones estarem com visuais bem mais jovens.

A direção do filme que faz sucesso na Netflix ficou com Sergei Bodrov. Com o fracasso, O Sétimo Filho nunca cumpriu a sua própria lenda.

O Sétimo Filho pode ser conferido na Netflix.