Fãs acham que personagem de Harry Potter foi mal escalado

O primeiro filme de Harry Potter (agora disponível na HBO Max) estreou nos cinemas há mais de 20 anos, mas os fãs da franquia seguem firmes e fortes não só em relembrar e comemorar os grandes feitos da saga, mas também em reclamar sobre os erros que houveram durante seu desenvolvimento.

Embora recente, Harry Potter já se consagrou como uma das melhores franquias cinematográficas, conquistando uma legião de fãs no mundo todo ao adaptar para live-action os sete livros de J.K. Rowling. No entanto, a franquia não está ilesa de falhas.

Apesar de seu elenco ser muito elogiado, algumas escolhas de atores e atriz não são tão queridas assim pelo público. Dentre elas, uma das mais criticadas é a de Lily Potter, interpretada por Geraldine Somerville.

Geraldine Somerville é uma ótima atriz, mas há algo que ainda incomoda os fãs de Harry Potter, em especial aqueles que leram os livros: seus olhos.

Entenda a diferença

Lily Potter é a mãe de Harry Potter. A personagem aparece no filme apenas através de alguns breves flashbacks, ao lado de seu marido James, visto que ambos faleceram antes dos eventos do primeiro filme.

No entanto, nos livros os olhos de Lily são verdes, e Geraldine Somerville tem olhos azuis.

Parece apenas um detalhe sem importância, mas os olhos de Lily e Harry são constantemente mencionados ao longo dos filmes e dos livros, sendo a principal semelhança entre os dois personagens.

Daniel Radcliffe, que interpreta Harry, também tem olhos azuis. Ele deveria ter usado lentes de contato verdes no filme, mas elas lhe causavam reações alérgicas e, para evitar danos do jovem astro, a equipe do longa preferiu adaptar a história. Como os dois têm olhos azuis no filme, ainda está presente a semelhança entre mãe e filho, apesar de não ser a mesma cor descrita nos livros.

Outro problema é a idade de Geraldine Somerville, que já tinha quase 30 anos na época em que foi escalada para o filme, enquanto sua personagem tinha apenas 21 quando morreu nos livros.

“Eu sei que eles só aparecem em cenas breves, mas teria sido muito mais comovente se eles tivessem as idades corretas, mostrando o quanto eles se sacrificaram por Harry e como suas vidas foram tragicamente curtas”, comentou um usuário do BuzzFeed.

Mas Lily Potter não foi a única!

Outros erros em Harry Potter

Vários outros personagens também têm aparências diferentes nos livros, embora algumas mudanças tenham sido para melhor.

Hermione, por exemplo, é interpretada pela bela e delicada Emma Watson, mas nos livros ela tem grandes dentes da frente e cabelos espessos. Um penteado exagerado até foi feito na atriz para tentar trazer essa característica para as telas, mas apenas envergonha Watson nos dias de hoje.

Snape, interpretado por Alan Rickman, também deveria ter sido mais novo: ele tinha cerca de 30 anos nos livros, mas seu ator já estava na casa dos 50. A professora McGonagall, interpretada por Dame Maggie Smith, também é mais jovem nos livros.

Outra mudança drástica é a de Ron Weasley. Rupert Grint é um excelente ator e deu boa vida ao papel, mas o roteiro alterou muito da personalidade do personagem: nos livros originais, Ron é muito inteligente e sabe tudo sobre o mundo bruxo, por ter crescido no mesmo. Nos filmes, no entanto, ele parece mais inocente e menos sábio quanto aos elementos mágicos, diminuindo o personagem a um alívio cômico enquanto transforma Hermione na cabeça do trio.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis na HBO Max.

