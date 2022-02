Fãs comparam novo filme da Netflix com 365 DNI

Através da Minha Janela era visto como um possível candidato para agradar os fãs de A Barraca do Beijo. Mas, o romance que seria teen acabou comparado na Netflix com 365 DNI (365 Days).

O filme polonês ficou conhecido pelas cenas de sexo na Netflix. A trama envolvendo o mafioso Massimo e Laura até chegou a confundir espectadores, que acreditaram que os atores estavam realmente tendo atos sexuais em tela – o que não é verdade.

Continua depois da publicidade

Apesar de seguir um casal de adolescentes, Através da Minha Janela traz cenas bem quentes. Por conta disso, espectadores da Netflix reagiram com a comparação nas redes sociais.

Alguns estão chamando o título de 365 DNI teen, enquanto outros garantem sentir “a mesma vibe” entre os dois filmes da plataforma de streaming.

Mesmo com a comparação, o que fica claro é que Através da Minha Janela ainda não conseguiria superar 365 DNI (365 Days). Quem sabe, uma possível sequência dê ainda mais para o público que ficou sem fôlego com o novo longa.

Confira abaixo as reações.

Através da Minha Janela é a adaptação espanhola do livro de Ariana Godoy, uma popular escritora venezuelana especializada em histórias românticas.

Muita gente não sabe, mas a trama de Através da Minha Janela foi criada originalmente no site de fanfics Wattpad, que também representa a origem de franquias populares como After e a Barraca do Beijo.

Através da Minha Janela acompanha a história de Raquel, uma adolescente que tenta lidar com sua grande crush pelo vizinho Ares.

Mesmo sem ter trocado uma palavra com ele, Raquel decide fazer o vizinho se apaixonar por ela. Mas Ares não é o tipo de cara que se apaixona facilmente – o que faz a relação potencialmente quente precisar de um empurrãozinho.

O filme é uma produção de Marçal Forés e conta com Clara Galle, Julio Peña, Pilar Castro, Hugo Arbues e Eric Masip no elenco.

Através da Minha Janela é uma produção da Netflix Espanha, a equipe por trás de alguns dos maiores sucessos da plataforma, como La Casa de Papel e Elite.

Clara Galle, a intérprete de Raquel, também faz parte do elenco da 2ª temporada de The Boarding School: Las Cumbres, uma popular série do Amazon Prime.

Já Ares é interpretado por Julio Penã, famoso por viver Manuel Gutiérrez na novela argentina BIA, produzida pelo Disney Channel.

Através da Minha Janela está na Netflix. 365 DNI (365 Days) também está na plataforma.