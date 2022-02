Fãs da Marvel acham que viram Tom Cruise no trailer de Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) ganhou mais um trailer no Super Bowl e os fãs acham que Tom Cruise aparece na prévia do filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

Em certo momento do trailer vemos a Feiticeira Escarlate lutando contra uma figura misteriosa. Enquanto alguns acreditam tratar-se de Monica Rambeau como a Capitã Marvel, outros acham que é o Homem de Ferro Superior.

Essa crença parte de rumores recentes que disseram que Tom Cruise está no filme como uma variante do Homem de Ferro. Já outros fãs acham que se trata de Nova, um dos heróis cósmicos da Marvel.

O Homem de Ferro Superior usa uma armadura branca e tem o rosto e cabelo à mostra, ao contrário da versão clássica do super-herói da Marvel.

Veja os tuites com as traduções, abaixo.

Os fãs reagem

“É o Nova, olhe para o capacete”, escreveu um fã, que foi respondido por outro: “Esse cabelo, não capacete… é o Homem de Ferro Superior”.

“Acho que é o Homem de Ferro Superior. Olhe mais atentamente para o resto e dá para ver um cavanhaque”, apontou outro fã.

“Tom Cruise como Tony Stark/ Homem de Ferro no traje do Homem de Ferro Superior… por favor”, escreveu outro fã.

“Ele é um Homem de Ferro Superior”, escreveu mais um fã.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

