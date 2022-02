Fãs da Marvel criticam estrela de 50 Tons de Cinza como nova heroína

Dakota Johnson, estrela de 50 Tons de Cinza, é a favorita para ser a Madame Teia da Marvel, que faz parte do universo do Homem-Aranha na Sony. Os fãs da editora, porém, estão detonando a escolha.

O motivo das críticas está na falta de inclusão da produção. Nos quadrinhos, Madame Teia é cega, cadeirante e idosa.

Os internautas acreditam que ao escalar a estrela de 50 Tons de Cinza, a Sony está perdendo a oportunidade de ser mais inclusiva. Para os fãs, seria um recado e tanto para Hollywood, uma vez que a Madame Teia se torna bastante importante em histórias do Homem-Aranha.

Outro argumento dos internautas é também a aparência da personagem. Alguns pensam que a Sony vai mudar bastante a Madame Teia para ter a estrela de 50 Tons de Cinza no papel.

Após a notícia, rumores passaram a sugerir que o filme pode tocar em uma versão mais jovem da personagem do universo do Homem-Aranha. A Sony e a produção do filme ainda não confirmam.

O que se sabe sobre Dakota Johnson como heroína da Marvel

Dakota Johnson, mais conhecida pelos filmes de 50 Tons de Cinza, é a favorita para estrelar um filme da Madame Teia, do universo do Homem-Aranha na Sony.

A atriz já está em negociações com o estúdio, conforme o Deadline. S.J. Clarkson, de Jessica Jones, vai dirigir o projeto, com roteiro de Matt Sazama e Burk Sharpless.

Madame Teia é retratada como uma mulher mais velha com miastenia grave, conectada a uma máquina para mantê-la com vida, que parece uma teia de aranha.

Por conta da idade dela, a Madame Web nunca lutou diretamente contra vilões, por isso fontes do Deadline apontam que o projeto pode se tornar outra coisa.

Essa informação vem após o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que se tornou a maior estreia de 2021, com US$ 1,7 bilhões de dólares.

Madame Teia ainda não tem previsão de estreia na Marvel.