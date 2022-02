Fãs da Marvel descobrem conexão incrível de Doutor Estranho 2 e What If?

O multiverso foi aberto e nada mais será o mesmo no MCU. Tudo aumenta de escala no trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), e muitos fãs estão animados com o que o vídeo indica.

De Easter Eggs a participações especiais de antigas estrelas da Marvel, o MCU está prestes a ficar insano. Além disso, os fãs notaram algumas conexões entre a sequência de Doutor Estranho e a série do Disney+, What If?.

O trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) não apenas apresenta uma conexão com What If? através de zumbis, mas os fãs descobriram outra ligação entre as duas obras.

No vídeo que foi ao ar durante o Super Bowl 2022, Wanda é vista em uma dimensão familiar em seu traje de Feiticeira Escarlate. Parece exatamente com o lugar onde o Vigia observa os acontecimentos do multiverso em What If?.

Possível conexão de Doutor Estranho 2 e What If?

Talvez o Vigia também faça sua estreia em live-action em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), já que Wanda pode estar em seus aposentos no trailer.

Muitos fãs levantaram a hipótese de que Wanda se tornaria uma vilã na sequência de Doutor Estranho. E o fato de ela poder viajar para onde o Vigia acompanha o multiverso é preocupante. Mas os fãs terão que esperar até a estreia do filme do MCU para ver se alguma de suas teorias se torna realidade.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) chega aos cinemas em 5 de maio de 2022.

