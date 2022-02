Fãs da Marvel detonam novo pôster de Morbius

Morbius, estrelado por Jared Leto, ganhou um novo pôster. Os fãs claramente não gostaram do design do cartaz do derivado de Homem-Aranha e estão detonando a imagem nas redes sociais.

O pôster mostra o personagem titular de Leto no centro, com os olhos dele transformado em vampiro atrás. Em volta dele vemos outros personagens de destaque do filme da Sony. Nas redes, os fãs não perdoam essa arte promocional do filme.

“Sony cuidadosamente criando os piores pôsteres que você já viu”, tuitou um fã.

“Só contratem artistas de quadrinhos para fazerem os pôsteres, por favor, estou implorando”, escreveu outro fã.

“Os designers da Sony não podem continuar saindo impunes dessas coisas”, escreveu mais um fã.

“É basicamente este pôster com atores diferentes”, riu um fã, comparando o pôster de Morbius com o de Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis.

Veja o pôster e as reações dos fãs, abaixo.

Mais sobre Morbius, filme da Marvel com Jared Leto

A direção de Morbius é de Daniel Espinosa (Vida) e o roteiro é de Matt Sazama e Burk Sharpless. O elenco é composto por Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal e Tyrese Gibson.

Leia abaixo uma sinopse de Morbius.

“Um dos personagens mais interessantes e conflituosos da Marvel chega ao cinema, com Jared Leto se transformando no enigmático anti-herói Michael Morbius.”

“Gravemente adoecido com um raro distúrbio sanguíneo e determinado a salvar outros que sofrem do mesmo destino, o Dr. Morbius arrisca tudo numa aposta desesperada.”

“E embora a princípio tudo pareça um sucesso absoluto, surge uma escuridão que se desencadeia dentro dele. O bem superará o mal – ou Morbius sucumbirá aos seus novos e misteriosos desejos?”

Nos quadrinhos da Marvel, Morbius é um clássico inimigo do Homem-Aranha. No entanto, assim como Venom, com o passar dos anos, ele foi transformado em algo mais próximo de um anti-herói.

Morbius deve chegar em abril de 2022 nos cinemas.