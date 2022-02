Fãs da Marvel lamentam pouco tempo de herói no MCU

Vingadores: Ultimato mostra os inúmeros heróis do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) lutando lado a lado, mas nem todos têm tanto tempo em tela. Os fãs lamentam que um deles em específico apareceu tão pouco no filme.

No Reddit, o usuário TheGalagaGuy questionou aos fãs qual herói eles gostariam de ter visto mais durante a grande batalha em Vingadores: Ultimato.

O usuário Acrobatic-Manner respondeu: “Gostaria que o Doutor Estranho tivesse feito mais que abrir portais e segurar a água”. O comentário foi o mais positivado no tópico.

Outro fã apontou que gostaria de ter visto uma luta entre o Doutor Estranho e o Fauce de Ébano, um dos capangas de Thanos.

Outra pessoa disse que tiveram de tirar o Doutor Estranho da jogada para dar espaço para os Vingadores originais brilharem, o que faz bastante sentido.

Doutor Estranho 2 chega em breve

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é um vindouro filme de super-herói com base nos quadrinhos do Doutor Estranho da Marvel Comics.

Produzido pelo Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, o longa-metragem é a sequência de Doutor Estranho (2016) e parte do MCU.

O filme é dirigido por Sam Raimi a partir de um roteiro escrito por Jade Bartlett e Michael Waldron, e estrelado por Benedict Cumberbatch como Stephen Strange, ao lado de Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor e Xochitl Gomez.

No filme, Doutor Estranho desencadeia um mal indescritível ao enfrentar um amigo que virou inimigo.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (ou Doutor Estranho 2) estreia nos cinemas em 5 de maio de 2022.

