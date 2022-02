Fãs de Teen Wolf estão preocupados com cancelamento de filme

Tyler Posey anunciou em setembro de 2021 o filme de Teen Wolf, mas uma recente atividade dele nas redes sociais indica que o longa-metragem foi cancelado.

Os fãs perceberam que Posey e o criador da série, Jeff Davis, apagaram nos respectivos Instagram o vídeo de anúncio do filme.

Depois do anúncio, ninguém mais falou muito sobre o filme e sabemos apenas que ele seguiria a vida da alcateia de Scott (Tyler Posey) depois do término do ensino médio.

Dito isso, o vídeo de anúncio segue no Twitter do ator, portanto nem tudo está perdido, pode ser apenas que o filme seja adiado.

Mais sobre o filme de Teen Wolf

A Variety noticia que o criador Jeff Davis assina um acordo com a plataforma. O contrato é para múltiplos anos e nele está incluído a produção do filme de Teen Wolf.

Tyler Posey, um dos membros originais de Teen Wolf, sempre apoiou um retorno.

O elenco de Teen Wolf teve ainda Dylan O’Brien, Crystal Reed, Tyler Hoechlin, Holland Roden, Colton Haynes e Arden Cho.

Além da notícia da volta, um resumo da história foi divulgado. Um novo mal chegará em Beacon Hills, dando início ao filme de Teen Wolf.

Por conta disso, os lobisomens estão se reunindo e chamando todos que podem ajudar, entre eles Banshees, Werecoyotes, Hellhounds e Kitsunes.

Mas, apesar da união, apenas McCall, que agora é um Alpha, pode trazer todos amigos de volta para realmente enfrentar esse novo inimigo.

A sinopse promete que esse vilão “é o mais mortal” já enfrentado pelos personagens de Teen Wolf.

O filme de Teen Wolf deve chegar em 2022 no Paramount+. Por enquanto, a série pode ser vista na Netflix no Brasil.