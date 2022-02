Fãs detonam derivado de Homem-Aranha com estrela de 50 Tons de Cinza

Dakota Johnson é a nova contratada para dar continuidade ao Universo do Homem-Aranha da Sony, mas a atriz conhecida por Cinquenta Tons de Cinza não impressionou os fãs do Herói da Vizinhança — que não estão nada satisfeitos com a notícia.

Após o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, que trouxe de volta vilões das franquias passadas, a Sony pretende dar continuidade aos seus filmes como Venom e Morbius, mas explorando outros personagens dos quadrinhos, como a Madame Teia.

Mas quem é essa personagem e por que os fãs não gostaram da escolha de Dakota Johnson para o papel?

A Madame Teia das HQs

A Madame Teia apareceu pela primeira vez em The Amazing Spider-Man #210, HQ publicada em 1980. A personagem é uma idosa cega e frágil, cujo Sentido Aranha é a clarividência. Ela sofre de uma doença degenerativa chamada miastenia gravis que a faz usar cadeira de rodas, mas seus poderes, semelhantes aos do Doutor Estranho, contrastam suas inabilidades físicas.

Fãs questionam escolha da Sony por Dakota Johnson

Não que Dakota Johnson seja uma má atriz, mas o seu perfil não combina com o da personagem de idade avançada. A estrela de 50 Tons de Cinza tem 32 anos, e sua aparência jovem e bonita destoará muito das descrições originais da Madame Teia, o que tem incomodado muito aos fãs do Herói da Vizinhança.

“Ela é muito jovem e não parece absolutamente nada com a personagem que realmente deveria ter escolhido alguém mais velho que se encaixasse no molde”, reclamou um comentarista nas redes sociais da Sony.

Além disso, ao aceitar o papel, Dakota Johnson também tira a oportunidade de uma atriz cadeirante fazer parte do Universo do Homem-Aranha da Sony.

Um filme da Madame Teia é mesmo necessário?

Os fãs também questionam nas redes sociais a necessidade de um filme sobre a Madame Teia. No Facebook, um comenta: “Eu só quero saber quem fora da Sony pediu um filme inteiro sobre a Madame Web. De todos os personagens que a Sony tem acesso, a Madame Web? Sério?”.

E embora os comentários sejam, em sua maioria, negativos, há ainda aqueles fãs mais positivistas do Homem-Aranha que tentam ver o lado positivo do projeto.

Um comentarista destaca: “Uma possibilidade com um filme da Madame Teia seria ter uma Madame Teia mais velha passando seus poderes para uma jovem (Dakota Johnson), pois ela sente que seu tempo está acabando devido à velhice e à urgência da guerra contra Os Herdeiros, o que levaria ao próximo arco do Homem-Aranha, A Guerra do Aranhaverso”.

Quando estreia Madame Teia?

A Sony ainda não divulgou nenhuma previsão de estreia para o filme da Madame Teia. O que sabemos até agora, além da participação de Dakota Johnson no elenco principal, é que o filme será dirigido por S.J. Clarkson (Jessica Jones) e roteirizado por Matt Sazama e Burk Sharpless, ambos de Morbius.

