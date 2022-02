Fãs discordam sobre uma coisa em Encanto

Encanto, da Disney, se mostrou um grande sucesso com o público. Mas existe uma coisa sobre a qual os fãs discordam.

É uma questão um pouco confusa: quando exatamente Encanto se passa? Os internautas não conseguem concordar sobre um período de tempo específico, o que deu início a algumas discussões.

No Reddit (via The Things), os fãs comentaram sobre a época em que Encanto se passa. Existem muitas dúvidas em torno disso, sendo praticamente impossível chegar a um consenso.

Encanto se passa em qual época?

“Honestamente, não é muito importante, já que os personagens vivem isolados em seu próprio mundo.”

“Mas pela vibe, pelas roupas e pela pouca intuição sobre a tecnologia na época, eu diria que acontece entre 1920 e 1940”, escreveu um internauta.

Outro fã comentou: “Eu acho que deve acontecer pelo menos no final dos anos 1940.”

“Depois de conversar com outras pessoas, cheguei à conclusão de que se passa nos anos 1950 ou mais tarde. Isso é apoiado pela maioria das evidências, além de fazer mais sentido logicamente”, opinou outra pessoa.

A Disney não estabeleceu precisamente quando Encanto se passa. No entanto, é um detalhe que não faz muita diferença, já que a animação apresenta uma história atemporal.

