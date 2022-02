Filme da Netflix conta lado desconhecido da história de Anne Frank

Todo mundo conhece a história de Anne Frank, a adolescente judia que escrevia diários enquanto se escondia da ocupação nazista. Mas agora, um filme da Netflix apresenta um lado bem diferente – e até então, desconhecido – da emocionante história real. Trata-se de Anne Frank, Minha Melhor Amiga, um emocionante lançamento que está fazendo o maior sucesso na plataforma.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga (My Best Friend Anne Frank) é um drama holandês dirigido e produzido pelo cineasta Ben Sombogaart. O longa é baseado no livro As Memórias de Anne Frank: Reflexões sobre uma Amiga de Infância, da autora americana Alison Leslie.

O filme é a primeira produção holandesa a acompanhar a história de Anne Frank, que na vida real, viveu em Amsterdã.

Sucesso com público e crítica, Anne Frank Minha Melhor Amiga recebeu em 2021 o prêmio Golden Film, após vender mais de 100 mil ingressos na Europa. Veja abaixo tudo sobre o filme na Netflix: trama, elenco e estreia.

Conheça Anne Frank, Minha Melhor Amiga na Netflix

“Baseado na história real da amizade entre Anne Frank e Hannah Goslar, da ocupação nazista em Amsterdã ao angustiante reencontro em um campo de concentração”, afirma a sinopse oficial de Anne Frank, Minha Melhor Amiga, na Netflix.

Na vida real, os diários de Anne Frank foram publicados em 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial.

Os documentos mostram a rotina da adolescente judia durante a ocupação nazista. Na época, Anne e sua família se esconderam dos fascistas em um porão secreto de uma casa da capital holandesa.

Eventualmente, a família foi encontrada, e Anne Frank morreu de tifo em um campo de concentração.

Até hoje, os Diários de Anne Frank são considerados relatos essenciais para o entendimentos dos horrores do Holocausto.

Em Anne Frank, Minha Melhor Amiga, a atriz holandesa Aiko Beemsterboer oferece uma caracterização sensível e emocionante de Anne.

Mas como o título indica, o filme é contado sob o ponto de vista de Hannah Goslar, a melhor amiga da adolescente, interpretada por Josephine Arendsen.

“O filme pode introduzir a história de Anne Frank a uma nova geração de espectadores. Afinal, é bem mais fácil entender um longa da Netflix do que folhear um velho livro de história”, avalia o site SlashFilm.

Na vida real, Hannah Goslar foi capturada pelos nazistas, junto com a irmã de 2 anos e o pai, em 1943, um ano após perder contato com sua melhor amiga, Anne Frank.

Hannah é a protagonista de Anne Frank, Minha Melhor Amiga. O filme se divide entre a amizade e a inocência das garotas, durante a ocupação nazistas, e as terríveis experiências de Hannah no campo de concentração.

A melhor amiga de Anne Frank está viva até hoje. Atualmente com 93 anos, Hannah vive em Jerusalém e é uma porta-voz ativa do legado da adolescente.

Anne Frank, Minha Melhor Amiga, está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer oficial.