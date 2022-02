Filme da Netflix indicado ao Oscar ajudou ator da Marvel a salvar família

Ataque dos Cães é um dos destaques do Oscar, tendo sido indicado ao prêmio de Melhor Filme, com Benedict Cumberbatch concorrendo o de melhor ator. Curiosamente, ele ajudou a salvar uma família depois de ter gravado o filme da Netflix.

O ator, no programa de Graham Norton, contou sobre um incidente que ocorreu em uma praia no Reino Unido, que ele visitou após terminar as filmagens do longa-metragem que concorre o Oscar.

“Voltei das filmagens do filme em agosto e fomos para a praia. Para chegar lá tivemos que atravessar um campo e no campo estava uma família petrificada, que simplesmente não conseguia se mexer, estava congelada por causa de um rebanho de vacas com bezerros”, disse o ator da Marvel.

“Eu pensei ‘eu posso fazer isso’ e meio que separei o gado. A família ficou tipo, ‘isso foi incrível. Ei, você não é Sherlock?’”.

Benedict Cumberbatch então brincou, dizendo que é algo que Sherlock Holmes realmente não faria.

Ataque dos Cães está disponível na Netflix

“Um fazendeiro durão trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do irmão e seu filho adolescente ― até que antigos segredos vêm à tona”, afirma a sinopse oficial do longa, divulgada pela Netflix.

O longa foca na história de Phil Burbank, um carismático e temido rancheiro, que divide com o irmão mais novo a maior fazenda de gado de Montana.

Enquanto Phil é um indivíduo brilhante – mas cruel – o caçula é um poço de gentileza. George é um homem tranquilo e pacato, que deseja acima de tudo construir uma família e encontrar o amor.

Durante um leilão de gado, George conhece a viúva Rose Gordon. Os dois se apaixonam e não demoram para oficializar a união, casando-se a contragosto de Phil.

Phil não gosta nada de Rose ou de Peter, o filho adolescente da personagem. O fazendeiro acredita que a viúva iludiu o irmão e só se interessou por George devido à riqueza da família.

A relação dos irmãos vai de mal a pior após o casamento, e Phil faz de tudo para acabar com a felicidade do casal e provar que estava certo o tempo todo.

Como já citamos, Benedict Cumberbatch lidera o elenco de Ataque dos Cães como o fazendeiro Phil Burbank. Jesse Plemons, o Todd de Breaking Bad, interpreta George, o gentil irmão mais novo de Phil.

Kirsten Dunst, de Homem-Aranha, Entrevista com o Vampiro e Jumanji, vive Rose Gordon, a viúva que se casa com George.

O jovem ator australiano Kodi Smit-McPhee, famoso por interpretar o Noturno em X-Men: Apocalypse e Fênix Negra, é Peter Gordon, o filho adolescente de Rose.

O elenco de Ataque dos Cães é completado por Thomasin McKenzie (Noite Passada em Soho), Genevieve Lemon (Prisoners), Keith Carradine (Dexter), Peter Carroll (Podres de Ricos) e Frances Conroy (American Horror Story).

Ataque dos Cães está disponível na Netflix.