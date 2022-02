Filme da Netflix pode resolver problema de Chris Evans após o MCU

Chris Evans e os irmãos Russo não tiveram muita sorte depois de Vingadores: Ultimato. Evans não obteve muito sucesso nas bilheterias, ou não conseguiu muitos papéis de destaque desde então, enquanto a dupla de diretores da Marvel teve um grande fracasso.

Evans e os Russo trabalham em Agente Oculto, novo filme da Netflix, que traz o ator da Marvel com visual inusitado. Esse pode ser um dos grandes sucessos das carreiras deles após Ultimato.

Chris Evans apenas teve um sucesso desde então: Entre Facas e Segredos, cuja continuação será lançada na Netflix em 2022.

No filme ele sequer é o protagonista, embora tenha papel de destaque na história. Quem sabe ele quer ficar um pouco fora do protagonismo depois de tantos anos como o Capitão América.

Já os irmãos Russo lançaram o muito criticado Cherry – Inocência Perdida, com Tom Holland, que conta apenas com 37% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Agente Oculto pode mudar isso, trazendo mais um sucesso para a carreira dos três. Resta aguardar para saber.

Mais sobre Agente Oculto

“Quando o mercenário mais habilidoso da CIA – cuja verdadeira identidade não é conhecida por ninguém – acidentalmente descobre segredos obscuros da agência, um ex-colega psicopata coloca uma recompensa por sua cabeça, desencadeando uma caçada global por assassinos internacionais”, diz a sinopse oficial.

O elenco de Agente Oculto conta com Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Jessica Henwick, Wagner Moura, Dhanush, Billy Bob Thornton, Alfre Woodard, Regé-Jean Page, Julia Butters, Eme Ikwuakor e Scott Haze.

A direção é de Anthony Russo e Joe Russo, que assina o roteiro junto de Christopher Markus e Stephen McFeely.

A produção é de oe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Anthony Russo, Joe Russo, Mike Larocca, Chris Castaldi.

Ainda não há data de estreia definida para Agente Oculto.