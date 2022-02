Filme de 007 tem recorde de explosões e diretor de Transformers reage

Michael Bay, diretor de diversos filmes dos Transformers, é famoso pela alta quantidade de explosões nos filmes dele. Apesar disso, ele não detém o recorde de maior explosão em um filme e reagiu negativamente a essa notícia.

007 Contra Spectre atualmente detém o recorde no Guinness de maior explosão em um longa-metragem. A explosão ocorre quando detonam a base de Blofeld mais para o fim do filme.

Michael Bay não concorda com isso, dizendo que a explosão de Pearl Harbor, filme dele de 2001, é que deveria ter o recorde. O filme conta com uma sequência de 40 minutos recriando o ataque à base estadunidense durante a Segunda Guerra.

“James Bond tentou bater o recorde de maior explosão no mundo. Mentira. A nossa é maior”, disse Michael Bay à Empire.

De qualquer forma, o filme de 007 segura o recorde, independente das falas do diretor de Transformers.

007: Sem Tempo Para Morrer teve prejuízo apesar de grande bilheteria

007: Sem Tempo Para Morrer foi uma das maiores bilheterias da pandemia de COVID-19, mas ainda assim pode perder dinheiro.

Conforme a Variety, o filme com Daniel Craig pode perder US$ 100 milhões, por mais que tenha arrecadado US$ 774 milhões.

Previamente, havia sido informado que o longa-metragem precisava de US$ 900 milhões para gerar lucro. Esse valor astronômico se deve por conta dos diversos adiamentos causados pela pandemia de COVID-19.

Originalmente, o orçamento do filme era de aproximados US$ 250-300 milhões. Vale apontar, no entanto, que a MGM não confirmou (e provavelmente não confirmará) essas informações.

007: Sem Tempo Para Morrer pode ser conferido em plataformas digitais.