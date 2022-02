Filme de terror com importante crítica social chega à Netflix

Se você deseja conferir um filme de terror com ótimas atuações, grandes reviravoltas e uma importante crítica social, Filhos do Privilégio é uma excelente opção. O longa alemão acaba de chegar ao catálogo brasileiro da Netflix, e tem tudo para conquistar até mesmo os fãs mais exigentes do gênero. Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama, temática, elenco e estreia.

Críticas sociais em filmes de terror não são, exatamente, novidades. Algumas das franquias mais icônicas do gênero abordam tabus, e mostram que o verdadeiro horror está na sociedade.

No chamado de “neo-terror” – subgênero de filmes como Corra!, Nós, Corrente do Mal, Babadook e do remake de Candyman – a crítica social assume um papel ainda mais importante.

Filhos do Privilégio deve seguir essa tendência, mas de forma bem diferente. Produzido na Alemanha, o filme aborda algumas das questões mais importantes da sociedade europeia.

Filhos do Privilégio – também encontrado com os nomes The Privilege e Das Privileg – é um filme alemão dirigido por Felix Fuchssteiner e Katharina Schöde, com base em um roteiro da dupla, Sebastian Niemann e Eckhard Vollmar.

“Um adolescente rico e seus colegas de colégio investigam uma série de acontecimentos sobrenaturais e descobrem uma conspiração sinistra”, afirma a sinopse de Filhos do Privilégio na Netflix.

O longa acompanha a história de Finn Bergmann, um jovem que se matricula em uma das escolas mais tradicionais – e aclamadas – da Alemanha, onde convive com filhos de famosos, políticos e das figuras mais influentes da sociedade.

Após estranhos eventos sobrenaturais, o protagonista decide investigar o que está realmente acontecendo, com a ajuda dos colegas de classe.

O que começa como uma simples investigação juvenil evolui para algo bem mais perigoso, quando os adolescentes descobrem uma bizarra conspiração.

Em uma trama marcada por sociedades secretas e muitos sustos, Finn também descobre a verdadeira extensão de seus privilégios.

Filhos do Privilégio deve conquistar muitos fãs na Netflix, mas de acordo com a crítica especializada, não é um filme tão bom assim.

“A trama criativa, com ótimas atuações, é prejudicada por reviravoltas previsíveis e efeitos especiais mal-produzidos”, afirma o site Heaven of Horror.

O longa é protagonizado por Max Schimmelpfennig como Finn. Você provavelmente conhece o ator alemão por sua performance como o “Jovem Noah” na série Dark.

Lena, a melhor amiga de Finn, é interpretada por Lea Van Acken, que também está em Dark como a versão mais jovem de Silja Tiedemann.

Filhos do Privilégio já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.