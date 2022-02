Filme de terror faz sucesso na Netflix com muita ação e violência

Se você deseja conferir um filme de terror que mantém a tensão do início ao fim – mesmo em meio a uma jornada de ação desenfreada e muita violência – A Epidemia é uma ótima opção. O filme chegou recentemente ao catálogo da Netflix, e não demorou a figurar no Top 10 internacional (e brasileiro) da plataforma.

A Epidemia – também encontrado sob o título original The Crazies – chegou aos cinemas originalmente em 2010. Produzido por Breck Eisner e Scott Kosar, o longa é um remake do filme homônimo de 1973, do mestre do terror George A. Romero.

Em sua estreia original, o filme garantiu uma bilheteria sólida, faturando 55 milhões de dólares com um orçamento de 20 milhões.

A crítica também aprovou o longa. Com 71% de aprovação no Rotten Tomatoes, A Epidemia foi descrito como “um filme tenso, bem filmado e surpreendentemente inteligente”. Veja abaixo tudo sobre sua trama e elenco.

A trama de A Epidemia na Netflix

“Um avião cai em uma pequena cidade, e uma arma biológica secreta é liberada, transformando os residentes em maníacos homicidas”, afirma a sinopse oficial de A Epidemia na Netflix.

Como a descrição indica, a trama começa quando uma toxina misteriosa transforma os pacatos moradores da cidade de Ogden Marsh em lunáticos sanguinários.

Eles não são zumbis, mas são tão violentos e perigosos como os mortos-vivos de filmes como Extermínio e séries como All Of Us Are Dead.

Para controlar a disseminação dessa epidemia, as autoridades fecham a cidade – ninguém entra e ninguém sai – e decidem usar força letal contra os moradores.

Presos entre os infectados estão o Xerife Dutton e sua esposa, que fazem de tudo para escapar da fúria assassina dos “doidos” e fugir, antes que a loucura também os contamine.

Quem está no elenco de A Epidemia?

O elenco de A Epidemia é liderado por Timothy Olyphant, que dá um show como o durão e bem intencional Xerife David Dutton.

Você provavelmente conhece o ator por performances em filmes como Pânico 2 e Era Uma Vez em Hollywood, além de séries como Damages, Deadwood e Santa Clarita Diet.

Radha Mitchell, de A Lenda de Silent Hill e Invasão à Casa Branca, interpreta Judy Dutton, a esposa de David e médica no hospital da cidade.

Joe Anderson, o Alistair da Saga Crepúsculo, é Russell Clank, um policial sob a liderança do xerife David.

Danielle Panabaker, de séries como Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash e Supergirl, vive Becca Darling, a assistente de Judy.

O elenco principal de A Epidemia é completado por Christie Lynn Smith como Deandra Farnum.

Também integram o elenco de A Epidemia os atores Preston Bailey (Dexter), John Aylward (The West Wing), Glenn Morshower (Transformers), Larry Cedar (Deadwood) e Gregory Sporleder (True Blood).

A Epidemia está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo.