Filme de tirar o fôlego reúne estrelas de The 100

Conhecidos por seu trabalho em The 100, Eliza Taylor e Bob Morley terão uma nova parceria em um suspense de tirar o fôlego. O projeto, que também mistura elementos de ficção científica, se chama I’ll Be Watching.

De acordo com o Deadline, I’ll Be Watching está sendo gravado em Atlanta.

No enredo, Eliza Taylor interpreta uma mulher que deve lutar por sua vida em uma casa de alta tecnologia, onde mora com seu novo marido, vivido por Bob Morley.

I’ll Be Watching é descrito como um suspense de tirar o fôlego, do tipo que deixa o espectador muito apreensivo sobre o que vai acontecer.

Nova parceria de Eliza Taylor e Bob Morley

Os detalhes da história não são muito reveladores, mas tudo indica que o longa-metragem será muito focado no atrito entre os dois personagens principais.

Eliza Taylor e Bob Morley se tornaram conhecidos na TV por seus papéis em The 100.

Curiosamente, eles são casados na vida real, então será interessante ver como será o trabalho em I’ll Be Watching, já que também interpretam personagens no meio de um casamento.

Ainda não há data de lançamento para I’ll Be Watching, com Eliza Taylor e Bob Morley, de The 100.