Filme de Will Smith com maior faturamento não é qual você pensa

Hoje em dia, Will Smith é um dos atores mais populares – e bem pagos – de Hollywood. Indicado ao Oscar por sua performance em King Richard: Criando Campeãs, o ator é muito conhecido por atuar em alguns dos blockbusters mais famosos de todos os tempos. Mas de maneira surpreendente, o filme mais lucrativo da carreira do astro não costuma figurar na cabeça dos fãs.

Will Smith começou a atuar nos anos 90. Após se destacar em sua carreira musical, o artista passou a interpretar uma versão fictícia de si mesmo na sitcom Um Maluco no Pedaço, considerada até hoje uma das melhores da TV.

Continua depois da publicidade

Desde então, o astro se destacou por performances em filmes de ação, comédia, aventura e muito mais – além de projetos da Disney voltados para a família inteira.

O site Screen Rant listou os filmes mais lucrativos da carreira de Will Smith. Veja abaixo qual foi o maior faturamento do ator e mais detalhes sobre sua fortuna.

Qual é o filme de maior faturamento da carreira de Will Smith?

Para quem deseja saber qual é o filme mais lucrativo da carreira de Will Smith, a resposta é surpreendente.

O maior faturamento do ator não ocorreu em sucessos como Independence Day ou Homens de Preto, mas em um remake live-action de um longa da Disney.

Will Smith contou com o maior lucro de sua carreira no filme Aladdin, lançado em 2019. Na versão live-action da famosa animação, o astro interpreta o Gênio.

No filme, Smith oferece grande irreverência e bom humor ao personagem, além de mostrar seu característico estilo musical na trilha sonora do longa.

O ator foi muito elogiado por sua performance, e muitos críticos o consideraram a melhor parte do filme. No longa, Will Smith fez um ótimo trabalho ao respeitar o legado do eterno Robin Williams e introduzir uma versão mais moderna do Gênio.

Aladdin, protagonizado por Mena Massoud, foi um dos maiores sucessos de bilheteria de 2019. O longa faturou mais de 1 bilhão de dólares (1.050,693,953 para ser exato), e se tornou o nono filme mais bem sucedido do ano.

O segundo filme mais lucrativo de Will Smith foi Independence Day, lançado em 1996. O blockbuster contou com uma bilheteria de 817 milhões de dólares.

Embora o valor não pareça tão impressionante, principalmente se comparado aos sucessos da atualidade, a bilheteria quebrou recordes nos anos 90.

O terceiro filme mais lucrativo de Will Smith, infelizmente, não conquistou a crítica especializada. Trata-se da primeira versão de Esquadrão Suicida, lançada em 2016.

No filme, Will Smith interpretou o Pistoleiro. Ao final de suas exibições, o longa da DC garantiu uma bilheteria de 746 milhões de dólares.

Os sete outros filmes com as maiores bilheterias do Top 10 de Will Smith são Hancock (629 milhões), Homens de Preto 3 (624 milhões), Homens de Preto (589 milhões), Eu Sou a Lenda (585 milhões), Homens de Preto 2 (445 milhões), Bad Boys For Life (426 milhões) e O Espanta Tubarões (374 milhões).

Aladdin, com Will Smith, está disponível no catálogo brasileiro do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.