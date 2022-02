Filme dinamarquês faz História no Oscar 2022

Um filme dinamarquês fez História no Oscar 2022. Flee, de Jonas Poher Rasmussen, é o primeiro filme a ser indicado aos prêmios de Melhor Animação, Melhor Documentário e Melhor Filme Internacional.

Flee retrata a história de Amin, que fugiu do Afeganistão para se casar com o namorado. A homossexualidade é tabu na sociedade islâmica, especialmente no país em questão, que é dominado pelo Talibã.

Em campanha ao promover o filme, o diretor Rasmussen contou ser amigo de Amin desde os 15 anos. Eles estudaram juntos em uma vila dinamarquesa.

“Ele cresceu em Cabul em um lar amoroso, e então tudo foi despedaçado quando a URSS se retirou do país e o Talibã assumiu. Começou sendo uma história de refugiados sobre tentar encontrar um lugar no mundo, onde você possa ser quem você é, com tudo o que isso implica. É basicamente uma saga sobre tentar encontrar um lar”, disse o diretor de Flee.

Na animação, o protagonista é dublado por Riz Ahmed, de O Som do Silêncio e Rogue One: Uma História Star Wars.

Veja o trailer, abaixo.

Denzel Washington quebra o próprio recorde no Oscar 2022

Denzel Washington quebrou o próprio recorde ao ser indicado ao Oscar de Melhor Ator por A Tragédia de Macbeth.

Essa é a 10ª indicação do ator ao Oscar. Ele interpreta o personagem titular no filme de Joel Coen. Hoje com 67 anos, Washington já ganhou dois Oscar, por Tempo de Glória e Dia de Treinamento.

Isso faz dele o ator negro com maior número de indicações ao Oscar. Já dentre os atores em geral, ele está atrás apenas de Jack Nicholson, que recebeu 12 indicações.

Além dos prêmios de melhor ator, Denzel Washington também foi indicado na categoria de melhor filme por ter produzido Um Limite Entre Nós.

A lista completa de indicados ao Oscar 2022 pode ser conferida, aqui. A Tragédia de Macbeth está disponível no Apple TV+.