Filme do Globoplay tem atriz de Stranger Things em cenas de sexo e masturbação

Recentemente, o Globoplay tem se destacado por lançar aguardados projetos independentes, que até então, não tinham previsão para chegar ao Brasil. Um desses lançamentos é Acampamento de Pecado, um filme picante e repleto de momentos divertidos, que traz Natalia Dyer, a Nancy de Stranger Things, em cenas bastante ousadas.

Lançado originalmente em 2019, Acampamento do Pecado – também encontrado sob o título original de Yes, God, Yes – mistura elementos de comédia e drama em uma história surpreendente e sensível.

O longa tem Karen Maine na cadeira de diretora, e representa o primeiro projeto da cineasta nos cinemas. A diretora já havia produzido o curta-metragem no qual o longa é baseado.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Acampamento do Pecado, disponível no Globoplay.

A trama de Acampamento do Pecado é ambientada em uma pacata cidade do centro oeste dos Estados Unidos, nos anos 2000.

O longa acompanha a história de Alice, interpretada por Natalia Dyer, uma adolescente de 16 anos que faz o que pode para viver “uma boa moça católica”.

No entanto, durante uma conversa online em uma sala de chat, a protagonista descobre a masturbação e o poder do prazer pessoal – e é claro, também fica extremamente culpada pelos novos sentimentos.

Arrependida e em busca de respostas, Alice decide participar de um retiro religioso para controlar os recém-adquiridos desejos.

Entretanto, a chegada de outro adolescente bonitão acaba deixando a situação ainda mais complicada para a protagonista.

Tentando lidar com os “calores”, Alice também acaba se envolvendo em uma chocante investigação sobre as verdadeiras intenções dos líderes do retiro cristão.

Como já citamos, o elenco de Acampamento do Pecado é liderado por Natalia Dyer, que dá um show como a protagonista Alice.

Timothy Simons (Veep) vive o Padre Murphy, um dos responsáveis pelo acampamento religioso frequentado pela protagonista.

Wolfgang Novogratz (Sierra Burgess é uma Loser) é Chris, um adolescente que chama a atenção de Alice, líder do grupo de jovens do acampamento.

Francesa Reale (Stranger Things) interpreta Laura, a melhor amiga de Alice, que acompanha a jovem em sua jornada de autodescobrimento.

Alisha Boe (13 Reasons Why) é Nina, uma garota extremamente popular, também líder das meninas do acampamento critão.

Donna Lynne Champlin (Crazy Ex-Girlfriend) vive a Srta. Veda, diretora da escola de Alice.

O elenco principal de Acampamento do Pecado é completado por Alison Shrum, John Henry Ward, Susan Blackwell e Parker Wierling.

Em sua estreia, O Acampamento do Pecado conquistou o coração da crítica especializada, e garantiu 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Acampamento do Pecado está disponível no Globoplay. Veja abaixo o trailer do longa.