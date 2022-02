Filme do Kraven cria problemas para Marvel e Sony

A Sony está desenvolvendo um filme sobre Kraven, o Caçador, icônico vilão do Homem-Aranha. Duas escolhas para o elenco criam problemas para o estúdio e a Marvel.

Foram anunciados Aaron Taylor-Johnson e Russell Crowe para o elenco do filme. O problema é que ambos os atores contam com papéis no Universo Cinematográfico Marvel, que é distinto do universo de Kraven (que é compartilhado com Morbius e Venom).

Taylor-Johnson interpretou o Mercúrio, irmão da Feiticeira Escarlate em Vingadores: Era de Ultron. O personagem morreu no filme.

Já Russell Crowe viverá Zeus no vindouro Thor: Amor e Trovão (Thor 4). Mais detalhes sobre a participação dele no filme não foram divulgados.

Tecnicamente são universos distintos, mas Eddie Brock, o Venom, já apareceu em cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e o Abutre vai aparecer em Morbius, tendo sido vilão de Homem-Aranha: De Volta ao Lar. Assim sendo, tudo fica mais complexo.

Veremos como a Sony e a Marvel vão explicar essa confusão toda.

Mais sobre o filme de Kraven, o Caçador

Kraven, o Caçador é um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, embora não seja tão famoso quanto Duende Verde ou Doutor Octopus. A história em quadrinhos Homem-Aranha: A Última Caçada de Kraven é considerada uma das mais marcantes do Cabeça de Teia.

Kraven terá direção de J.C. Chandor. Ele já comandou O Ano Mais Violento e Operação Fronteira.

O vilão vai ser interpretado por Aaron Taylor-Johnson. Russell Crowe, de Gladiador, também está no elenco.

A Sony planeja outros muitos projetos no universo do Venom, como da Madame Teia e da Mulher-Aranha. Mas ao que parece, esses ainda estão em começo de desenvolvimento – ao contrário de Morbius, longa com Jared Leto que está perto de ser lançado.

Kraven já conta com uma data de lançamento. Estreia em 12 de janeiro de 2023.

Já Ataque dos Cães segue disponível na Netflix.