Filme em live-action de Dora, a Aventureira chega na Netflix

Após fazer grande sucesso nos cinemas, o filme live-action de Dora, A Aventureira finalmente estreia na Netflix. Elogiado por público e crítica, o longa tem tudo para agradar toda a família na plataforma. Explicamos abaixo tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre a trama, elenco e recepção de Dora e a Cidade Perdida; confira.

Dora e a Cidade Perdida – também encontrado sob o título original de Dora and the Lost City of Gold – mistura elementos de aventura e comédia sob a direção de James Bobin (Alice Através do Espelho).

O longa é baseado nas séries infantis Dora, A Aventureira e Dora e Seus Amigos, ambas exibidas pela emissora Nickelodeon.

Lançado em 2019, o filme se tornou um grande sucesso, garantindo uma bilheteria de 120 milhões de dólares com um orçamento de apenas 49 milhões. O longa também conquistou a crítica especializada, garantindo 85% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Quando seus pais desaparecem em busca da Cidade Perdida de Ouro, a intrépida aventureira adolescente e seus amigos embarcam em uma jornada para salvá-los”, afirma a sinopse oficial de Dora e a Cidade Perdida na Netflix.

Como a descrição indica, o filme acompanha a história da protagonista Dora, uma adolescente que passa grande parte da vida explorando as florestas, acompanhada dos pais.

Mas nada poderia preparar Dora para a maior (e mais perigosa) aventura de sua vida: o ensino médio.

A rotina da personagem vira de cabeça para baixo quando seus pais desaparecem em busca da Cidade Perdida de Ouro, supostamente localizada em uma densa floresta da América Central.

Para reencontrar os pais, Dora conta com a ajuda de um divertido grupo de adolescentes e do macaquinho Boots.

Além de salvar os pais, a aventureira tem tudo para desvendar um dos maiores mistérios da civilização perdida dos Incas.

Quem está no elenco de Dora a Aventureira live-action?

O elenco de Dora e a Cidade do Ouro é liderado por Isabela Moner, no papel da protagonista titular.

Isabela Moner é conhecida por suas aclamadas performances no cinema, em filmes como Justiça em Família, Transformers: O Último Cavaleiro e Sicário 2: Dia do Soldado.

Michael Peña (Homem-Formiga) e Eva Longoria (Desperate Housewives) interpretam Cole e Elena Márquez, respectivamente o pai e a mãe de Dora.

Eugenio Derbez (CODA) é Alejandro Gutierrez, um caçador de recompensas que lidera um grupo de mercenários na busca pela Cidade Perdida.

O ator Jeff Wahlberg (Cherry: Inocência Perdida) vive Diego, o primo de Dora e protagonista do derivado Go, Diego, Go.

Dora e a Cidade Perdida conta também com Danny Trejo (Machete) como a voz do macaco Boots e Benicio Del Toro (Star Wars: Os Últimos Jedi) na dublagem do Raposo.

O elenco de Dora e a Cidade Perdida é completado por Madeleine Madden (A Roda do Tempo), Nicholas Coombe (68 Whiskey), Temuera Morrison (O Livro de Boba Fett), Adriana Barraza (Bingo Hell), Pia Miller (Home and Away), Q’orianka Kilcher (The Alienist) e Isela Vega (Ramona).

Dora e a Cidade Perdida está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; confira abaixo o trailer.