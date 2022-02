Filme fracassado que nem Brendan Fraser salvou fica famoso com a Netflix

Os filmes de fantasia explodiram nos anos 2000 por conta de Harry Potter e O Senhor dos Anéis. Mas, nem todos funcionaram.

Um deles é Coração de Tinta: O Livro Mágico, de 2008. O filme tinha um grande elenco, liderado por Brendan Fraser (A Múmia), mas não conseguiu qualquer sucesso.

Continua depois da publicidade

Nas bilheteria, o longa não conseguiu nem recuperar o orçamento de US$ 60 milhões. Os críticos elogiaram a tentativa de Brendan Fraser de salvar o filme, com o carisma que o famoso sempre demonstrou.

Mesmo assim, Coração de Tinta: O Livro Mágico ficou apenas com 39% de aprovação no Rotten Tomatoes. O público, enquanto isso, deu média de apenas 45%.

O curioso é que após tantos anos, o filme de fantasia está começando a fazer sucesso. A responsável por isso é a Netflix – no Brasil, o longa com Brendan Fraser está no Amazon Prime Video.

Filme com Brendan Fraser faz sucesso na Netflix ao redor do mundo

Como é visto com frequência, a Netflix consegue dar destaque para filmes que fracassaram. Coração de Tinta: O Livro Mágico tem um grande elenco além de Brendan Fraser, o que pode explicar essa atenção.

O filme de fantasia traz ainda Paul Bettany, Helen Mirren, Andy Serkis, Jim Broadbent e Stephen Graham. O problema parece ter ficado com a história.

No longa de fantasia, o astro de A Múmia e a filha possuem um livro que consegue dar vida para as criaturas da história dele. Tudo perde o controle quando um ser maligno também é solto.

Com uma fórmula já conhecida em Hollywood, a trama não conseguiu agradar tanto. Conforme o FlixPatrol, o título conseguiu chegar entre os mais assistidos do mundo na Netflix, mesmo sem estar em todos mercados.

Como mencionado, Coração de Tinta: O Livro Mágico, estrelado por Brendan Fraser, está disponível no Amazon Prime Video no Brasil.