Fim da franquia, After 4 ganha data de lançamento no Brasil

After 4 (After: Depois da Esperança) chega primeiro no cinema no Brasil. O filme final da franquia ganhou lançamento para 25 de agosto de 2022.

A trama marca o encerramento da história estrelada por Josephine Langford (Tessa) e Hero Fiennes Tiffin (Hardin). No Brasil, a franquia se popularizou por causa do streaming, com exibição geralmente no Amazon Prime Video.

Como aconteceu com After: Depois do Desencontro, o longa só deve chegar no streaming após a exibição no cinema.

Além do anúncio de estreia, After: Depois da Esperança também ganhou uma sinopse:

“O casal “Hessa” está crescendo e pode nunca mais ser o mesmo. Embora já tenham encarado inúmeras adversidades, o capítulo final trará um desfecho de conto de fadas ou destruirá o relacionamento apaixonado e tóxico? Tessa não é mais a garota doce e ingênua de antes. Ela entende todas as emoções que estão se formando em Hardin e sabe que é a única que pode acalmá-lo quando ele explode. Ele precisa dela, mas ela precisa dele?”.

O que esperar de After 4?

“Eu achei que tínhamos um amor desses de livro, e por mais difícil que fosse, sobreviveríamos para contar a história”, afirma a protagonista Tessa em uma prévia.

O teaser revela aspectos interessantes do novo filme, principalmente os conflitos que serão enfrentados por Tessa e Hardin.

A relação dos protagonistas é bastante conturbada, e a prévia dá a entender que Tessa tomará uma importante decisão sobre o futuro do romance.

Em After 3, já disponível no Prime Video, Tessa e Hardin vivem emoções complicadas no terceiro ano do ensino médio.

Tessa enxerga de maneira mais séria sua vida e carreira, diferenciando-se (e muito) da personagem ingênua dos primeiros filmes.

Ou seja: no novo After Hardin continuará incomodado com as decisões da parceira, o que pode trazer ainda mais reviravoltas para a relação.

“Uma revelação sobre o passado abala completamente a fachada impenetrável de Hardin. Enquanto isso, Tessa sofre com uma tragédia. À medida que a verdade sobre as famílias de Tessa e Hardin são reveladas, fica claro que os dois namorados não são tão diferentes como pensavam”, afirma a sinopse oficial de After: Depois da Esperança.

Como Depois da Esperança foi gravado junto com After 3, fãs podem aguardar pelo retorno de todo o elenco principal do longa.

Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin estão confirmados na produção e aparecem no teaser.

Além do casal principal, After: Depois da Esperança deve contar também com Chande Perdomo (Landon), Louise Lombard (Trish), Frances Turner (Karen), Rob Estes (Ken) e Kiana Madeira (Nora).

After 4 (After: Depois da Esperança) chega em 25 de agosto nos cinemas do Brasil. Relembre o teaser.