Finn e Samira são possuídos? Explicamos o final de Filhos do Privilégio

Filhos do Privilégio chegou em fevereiro ao catálogo brasileiro da Netflix, e desde então, vem fazendo grande sucesso com a audiência nacional. O filme alemão acerta ao misturar elementos sobrenaturais com uma interessante crítica social – além de muitos sustos. Quem já conferiu a trama do longa quer saber: qual é o verdadeiro significado do final?

“Um adolescente rico e seus colegas de colégio investigam uma série de acontecimentos sobrenaturais e descobrem uma conspiração sinistra”, afirma a sinopse de Filhos do Privilégio.

No longa alemão, o elenco é liderado por Max Schimmelpfennig e Lea van Acken, ambos conhecidos por performances na série Dark, também disponível na Netflix.

O site Ready Steady Cut revelou tudo que os assinantes da Netflix precisam saber sobre o final de Filhos do Privilégio; confira abaixo.

O que acontece no final Filhos do Privilégio?

Na manhã seguinte do Ritual, Leander volta à escola e sobe no telhado, de onde se atira após gritar “tire isso de mim!’.

Antes de sua morte, ele alerta os amigos sobre a pasta de documentos com detalhes sobre as adoções de Finn, Sophie e Anna. As provas revelam também que Samira não foi apenas adotada, mas também vendida pelos pais biológicos.

Enquanto isso, Lena encontra Eliska entre os vários cadáveres que cultivam o perigoso fungo.

Após a morte do avô de Finn, o protagonista e Samira são atacados por uma força misteriosa e levados de volta para casa.

Samira acorda, e vê sua mãe levar Finn para o porão secreto. Lá, também aparecem os pais de Finn e Sophie.

É nesse momento que eles revelam a intenção de matar Finn para o Avô assumir o controle de seu corpo.

Assim que começa a “transição”, Lena encontra Samira. Pouco tempo depois, a personagem consegue jogar gasolina e atear fogo nos membros da Seita – tudo isso enquanto liberta Finn.

Enquanto fogem da casa, Finn, Lena e os amigos jogam mais gasolina e fazem o imóvel explodir

Quando Samira pega o carro, Sophie reaparece e diz: ‘Não me deixe morrer como a Anna’. Mas os jovens entendem direitinho o que estava acontecendo, e Samira atropela Sophie (ou quem quer que esteja no corpo da amiga) e deixa o local.

Enquanto os personagens dirigem em direção a um “lugar onde ninguém os conhece”, vários insetos aparecem no carro – que acaba se envolvendo em um acidente no mesmo lugar em que Anna morreu.

Nesse momento, Finn salva Samira e Lena, e os amigos deixam o carro. É aí que ele cai da ribanceira e explode, aparentemente matando todos os insetos.

Finalmente, na última cena de Filhos do Privilégio, Finn, Lena e Samira enxergam um outdoor do mesmo remédio que causou a doença inicial do protagonista.

Então, apenas para o público, Samira surge com olhos brancos, ou seja, sob o controle das criaturas.

O final em aberto indica a produção de uma continuação de Filhos do Privilégio, que até o momento, não foi confirmada pela Netflix.