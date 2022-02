Gal Gadot e astro de 50 Tons de Cinza estrelam novo filme da Netflix

Conhecido por seu papel em 50 Tons de Cinza, Jamie Dornan estará em Heart of Stone, com Gal Gadot, a Mulher-Maravilha, de acordo com o Deadline. O longa-metragem terá lançamento pela Netflix.

O projeto é descrito como um suspense envolvendo espionagem.

Continua depois da publicidade

Recentemente, Gal Gadot também esteve em outra produção da Netflix sobre espionagem: Alerta Vermelho, que também contou com os astros Dwayne Johnson e Ryan Reynolds.

Novo projeto da Netflix

Heart of Stone terá direção de Tom Harper. Ele é conhecido por Os Aeronautas.

O novo projeto com Gal Gadot e o astro de 50 Tons de Cinza vinha sendo bastante disputado por estúdios e serviços de streaming. No entanto, a Netflix acabou superando os rivais e adquirindo os direitos do longa-metragem.

Ainda não há previsão de lançamento para Heart of Stone, da Netflix, com Gal Gadot e Jamie Dornan, de 50 Tons de Cinza.