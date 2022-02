Ghostface vai voltar; Pânico 6 é anunciado

Sidney realmente não tem sossego. Após o sucesso de Pânico 5, o sexto filme da franquia criada por Wes Craven foi anunciado pela Paramount Pictures e Spyglass Media.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett retornam para a direção do novo slasher, informa a Variety. James Vanderbilt e Guy Busick vão escrever o roteiro.

Continua depois da publicidade

As filmagens começam ainda em 2022. Os detalhes da trama, não foram revelados, mas, naturalmente, outra pessoa vestirá o manto de Ghostface.

“Somos tremendamente gratos aos fãs de todo o mundo, que receberam nosso filme com entusiasmo. Mal podemos esperar para que o público veja o que Radio Silence, os escritores Jamie & Guy e Project X têm reservado para nossa família Woodsboro”, disseram a Spyglass e a Paramount Pictures em comunicado.

O quinto filme da franquia estreou em janeiro de 2022 e, desde então, arrecadou mais de US$ 100 milhões na bilheteria mundial, tendo custado apenas US$ 25 milhões.

Pânico 5 está em cartaz nos cinemas

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, de Casamento Sangrento, são os diretores do novo Pânico (Pânico 5).

O roteiro foi desenvolvido por James Vanderbilt (Zodíaco) e Guy Busick (Castle Rock).

O criador da franquia, Kevin Williamson, não teve participação ativa no desenvolvimento do novo longa. No entanto, ele volta como produtor executivo.

Leia abaixo uma sinopse do novo Pânico (Pânico 5).

“Vinte e cinco anos após uma série de assassinatos brutais chocar a tranquila cidade de Woodsboro, um novo assassino se apropria da máscara de Ghostface e começa a perseguir um grupo de adolescentes para trazer à tona segredos do passado mortal da cidade, fazendo com que Sidney Prescott retorne para desvendar o mistério.”

O elenco conta com nomes conhecidos da franquia como Neve Campbell, Courteney Cox, David Arquette, Jack Quaid, Jenna Ortega, Dylan Minnette e outros.

O novo filme de Pânico (ou Pânico 5) está em cartaz nos cinemas.